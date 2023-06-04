Власти пояснили, каким подручным средством житель Севастополя сбил дрон

Житель Инкермана в Севастополе сбил беспилотник с камерой палкой, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Севастополя.

«По информации от спецслужб — «броском палки», — рассказали РБК в пресс-службе губернатора

Об этом инциденте накануне сообщил губернатор Михаил Развожаев: «На улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер». Он поблагодарил местного жителя и уточнил, что на аппарате не было взрывчатки, он был лишь оборудован камерой, но полеты БПЛА в городе запрещены.

«Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте. Благодарю всех жителей за бдительность», — добавил тогда Развожаев.

Севастополь неоднократно подвергался атаке дронов, в частности, 25 мая Развожаев рассказал о двух сбитых аппаратах. Еще несколько устройств заглушили и посадили силами радиоэлектронной борьбы.