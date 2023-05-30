Последствия атаки беспилотников на Москву. Фоторепортаж

Утром во вторник несколько многоэтажек в Москве были атакованы беспилотниками, ПВО сработала в Подмосковье. Никто серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Последствия атак дронов на столицу — в фоторепортаже РБК