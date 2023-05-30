Последствия атаки беспилотников на Москву. Фоторепортаж
Утром во вторник несколько многоэтажек в Москве были атакованы беспилотниками, ПВО сработала в Подмосковье. Никто серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Последствия атак дронов на столицу — в фоторепортаже РБК
Сотрудники полиции у жилого многоэтажного дома по адресу Профоюзная улица, дом 98, корпус 6, который был атакован беспилотником
Разбитое окно в доме 98, корпус 6 на Профсоюзной улице
После атаки дрона из дома на Профсоюзной эвакуировали жильцов трех подъездов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эвакуировали жителей из двух пострадавших домов, они смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы спецслужб
Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом на Ленинском проспекте
Работа правоохранительных органов возле дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте
Сотрудники экстренных служб у жилого дома на Ленинском проспекте.
Минобороны сообщило, что в атаке на город использовались восемь беспилотников самолетного типа. Три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбили с помощью ЗРК «Панцирь-С» в Московской области
Последствия попадания дрона в дом 11 на улице Атласова в Новой Москве. Как сообщили РБК в МЧС, в результате разбито стекло на 25-м этаже, пожара не было
Вид на дом 11 на улице Атласова
Обломки сбитого беспилотника в районе поселка Ильинка, городской округ Красногорск в Подмосковье. Губернатор области Андрей Воробьев утром сообщил, что несколько беспилотников сбили на подлете к Москве
Расположение атакованных в Москве жилых домов на карте.
Дептранс сообщал, что по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе города перекрывали движение.