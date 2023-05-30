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Военная операция на Украине ,  
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Последствия атаки беспилотников на Москву. Фоторепортаж

Фото последствий атак беспилотников в Москве

Утром во вторник несколько многоэтажек в Москве были атакованы беспилотниками, ПВО сработала в Подмосковье. Никто серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека. Последствия атак дронов на столицу — в фоторепортаже РБК
Сотрудники полиции у жилого многоэтажного дома по адресу Профоюзная улица, дом 98, корпус 6, который был атакован беспилотником
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сотрудники полиции у жилого многоэтажного дома по адресу Профоюзная улица, дом 98, корпус 6, который был атакован беспилотником

Разбитое окно в доме 98, корпус 6 на Профсоюзной улице
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Разбитое окно в доме 98, корпус 6 на Профсоюзной улице

После атаки дрона из дома на Профсоюзной эвакуировали жильцов трех подъездов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эвакуировали жителей из двух пострадавших домов, они смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы спецслужб
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

После атаки дрона из дома на Профсоюзной эвакуировали жильцов трех подъездов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эвакуировали жителей из двух пострадавших домов, они смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы спецслужб

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом на Ленинском проспекте
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом на Ленинском проспекте

Работа правоохранительных органов возле дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Работа правоохранительных органов возле дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте

Сотрудники экстренных служб у жилого дома на Ленинском проспекте. Минобороны сообщило, что в атаке на город использовались восемь беспилотников самолетного типа. Три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбили с помощью ЗРК &laquo;Панцирь-С&raquo; в Московской области
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сотрудники экстренных служб у жилого дома на Ленинском проспекте.

Минобороны сообщило, что в атаке на город использовались восемь беспилотников самолетного типа. Три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбили с помощью ЗРК «Панцирь-С» в Московской области

Последствия попадания дрона в дом 11 на улице Атласова в Новой Москве. Как сообщили РБК в МЧС, в результате разбито стекло&nbsp;на 25-м этаже, пожара не было
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Последствия попадания дрона в дом 11 на улице Атласова в Новой Москве. Как сообщили РБК в МЧС, в результате разбито стекло на 25-м этаже, пожара не было

Вид на дом 11 на улице Атласова
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Вид на дом 11 на улице Атласова

Обломки сбитого беспилотника в районе поселка Ильинка, городской округ Красногорск в Подмосковье. Губернатор области Андрей Воробьев утром сообщил, что несколько беспилотников сбили на подлете к Москве
Фото: ТАСС

Обломки сбитого беспилотника в районе поселка Ильинка, городской округ Красногорск в Подмосковье. Губернатор области Андрей Воробьев утром сообщил, что несколько беспилотников сбили на подлете к Москве

Расположение атакованных в Москве жилых домов на карте. Дептранс сообщал, что по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе города перекрывали движение.
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Расположение атакованных в Москве жилых домов на карте.

Дептранс сообщал, что по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе города перекрывали движение.

Теги
мультимедиа беспилотники дроны Москва

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