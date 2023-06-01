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Атака беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о замене стекол и обследовании домов после атаки дронов

Собянин: дома после атаки дронов отремонтировали и обследовали на скрытые повреждения
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В московских домах, жителей которых эвакуировали из-за попадания беспилотников во время атаки 30 мая, провели дополнительные обследования и ремонтные работы, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В зданиях восстановили остекление, где было необходимо, отремонтировали инженерные коммуникации и заменили поврежденные детали в квартирах и подъездах.

«Дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни», — написал Собянин в телеграм-канале.

Утром 30 мая Собянин сообщил об атаке беспилотников, три дома в столице, на юго-западе города и в Новой Москве, получили небольшие повреждения. Жителей подъездов поврежденных домов временно эвакуировали.Также несколько беспилотников упали в Подмосковье.

Пострадали два человека. По данным Минобороны, всего в атаке участвовали восемь беспилотников — пять из восьми дронов сбили, а три сбились с курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы. По словам двух источников РБК, близких к МВД, в тот день было сбито более десяти беспилотников.

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Российский МИД обвинил в причастности к атаке Украину. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к случившемуся.

В ООН, комментируя произошедшее, сказали, что осуждают любые атаки на мирных жителей и инфраструктуру, но сочли, что «не может быть никакого сравнения между недавними атаками на Москву и массированными ударами в украинских городах».

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Теги
Москва Сергей Собянин стекло ремонт
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