«Ростех» сообщил о разработке материала для «невидимых» самолетов

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Специалисты госкорпорации «Ростех» создали принципиально новый материал, способный поглощать электромагнитное излучение в широком спектре частот, говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

Разработка произведена в холдинге «Росэлектроника», который входит в «Ростех».

В основе материала — стеклонити c металлическими сердечниками. «Благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации», — уточнили в госкорпорации, добавив, что такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые.

Одно из достоинств материала — отсутствие необходимости в техническом обслуживании благодаря стойкости стеклопластика, тогда как существующие стелс-покрытия самолетов необходимо регулярно восстанавливать.

Опытные образцы уже успешно прошли необходимые заводские испытания.

В феврале 2023 года «Ростех» сообщил о завершении испытаний ручных гранат РДГ-У, предназначенных для маскировки военных, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника.

«Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания», — сообщили тогда в «Ростехе».

После оформления документов начнутся опытная эксплуатация гранат в войсках и их серийное производство, отметили в госкорпорации.