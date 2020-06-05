Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
В России закончился период нерабочих дней, продлившийся больше месяца. В некоторых регионах перешли к постепенному снятию мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Как в России смягчают ограничения — в материале РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что окончание режима нерабочих дней не означает завершения борьбы с эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал рекомендации о поэтапном снятии ограничений.
Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В большинстве принявших подобное решение регионов требования одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли:
Оренбургская область;
Тюменская область;
Тульская область;
Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских площадок);
Мурманская область;
Ямало-Ненецкий автономный округ;
Волгоградская область;
Татарстан;
Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени);
Камчатский край;
Пермский край;
Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других людей);
Дальше всех в плане отмены ограничений пошли на Сахалине: в тех муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 кв. м могут тренироваться не больше пяти человек).
В Тульской области решили возобновить работу плавательных бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая разрешено посещение кладбищ.В Башкирии с 1 июня разрешили работу музеев и библиотек, имеющих отдельный вход. В Карелии решили открыть фитнес-центры и музеи.
Как снимают ограничения в Москве
12 мая к работе разрешили вернуться промышленным предприятиям и возобновили стройки.
25 мая открыли МФЦ и разрешили работу каршеринга. Минимальный срок пользования автомобилем при этом — пять дней.
С 1 июня открылась непродовольственная розница, химчистки, прачечные, автосалоны и мастерские по ремонту одежды и обуви, а также торговые центры (зоны общепита в них остались закрытыми).
Открылись парки и зеленые зоны. Жителям города разрешили прогулки, но строго по графику, три раза в неделю.
Снимать режим самоизоляции и отменять пропуска еще рано, заявил мэр Сергей Собянин.