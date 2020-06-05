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Пандемия коронавируса ,  
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Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19

В России закончился период нерабочих дней, продлившийся больше месяца. В некоторых регионах перешли к постепенному снятию мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Как в России смягчают ограничения — в материале РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что окончание режима нерабочих дней не означает завершения борьбы с эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал рекомендации о поэтапном снятии ограничений.

Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В большинстве принявших подобное решение регионов требования одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли:

  • Оренбургская область;
  • Тюменская область;
  • Тульская область;
  • Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских площадок);
  • Мурманская область;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ;
  • Волгоградская область;
  • Татарстан;
  • Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени);
  • Камчатский край;
  • Пермский край;
  • Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других людей);
  • Карелия;
  • Ленинградская область;
  • Коми;
  • Чувашия;
  • Томская область;
  • Свердловская область;
  • Белгородская область;
  • Астраханская область;
  • Ивановская область (тренировки с соблюдением дистанции, с 20:00 до 8:00);
  • Псковская область;
  • Кабардино-Балкария;
  • Нижегородская область (прогулки не дальше 1 км от дома, два часа в сутки);
  • Московская область;
  • Краснодарский край;
  • Калужская область;
  • Рязанская область;
  • Северная Осетия;
  • Курская область;
  • Владимирская область;
  • Саратовская область;
  • Челябинская область;
  • Самарская область;
  • Воронежская область;
  • Липецкая область;
  • Кировская область;
  • Пензенская область;
  • Удмуртия;
  • Магаданская область;
  • Чечня;
  • Бурятия;
  • Калмыкия;
  • Хакасия;
  • Омская область;
  • Вологодская область;
  • Крым;
  • Севастополь;
  • Курганская область;
  • Республика Алтай.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Где расширили возможности торговли

Во многих регионах разрешили вернуться к работе непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или имеющим отдельный наружный вход:

  • Псковская область;
  • Калининградская область (с 10:00 до 18:00 работать также могут торговые центры);
  • Тульская область;
  • Омская область (автосалоны, магазины одежды и обуви, а также прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды, обуви, компьютерной техники, очков);
  • Калужская область;
  • Ульяновская область (в регионе введена практика чек-листов для возвращения предприятий к работе. Среди требований — ношение масок сотрудниками и наличие коврика с дезинфицирующей пропиткой при входе);
  • Новосибирская область (решено открыть продовольственные рынки везде, кроме Новосибирска);
  • Ямало-Ненецкий автономный округ;
  • Татарстан;
  • Сахалинская область;
  • Камчатский край;
  • Красноярский край (автосервисы и мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники);
  • Рязанская область;
  • Адыгея;
  • Ленинградская область (магазины непродовольственных товаров, а также кафе — при обслуживании посетителей на летних верандах);
  • Белгородская область (торговые центры, рынки и ярмарки, с ограничением графика работы);
  • Ростовская область (рынки и постоянно действующие ярмарки);
  • Брянская область (прачечные, химчистки, ремонт одежды и обуви, компьютеров и бытовой техники);
  • Астраханская область;
  • Чечня (автосервисы, мойки, заправки, небольшие объекты розницы);
  • Кабардино-Балкария;
  • Нижегородская область;
  • Краснодарский край;
  • Пермский край (непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, имеющие отдельный вход);
  • Башкирия (торговые центры, за исключением работающих там точек общепита, фудкортов, развлекательных учреждений, детских комнат, кинотеатров);
  • Московская область;
  • Северная Осетия;
  • Крым;
  • Курская область;
  • Костромская область;
  • Вологодская область;
  • Тамбовская область;
  • Владимирская область;
  • Саратовская область;
  • Челябинская область;
  • Орловская область;
  • Волгоградская область;
  • Карелия;
  • Самарская область;
  • Оренбургская область;
  • Воронежская область;
  • Липецкая область;
  • Кировская область;
  • Тюменская область;
  • Пензенская область;
  • Алтайский край;
  • Бурятия;
  • Магаданская область;
  • Калмыкия;
  • Хакасия;
  • Удмуртия;
  • Севастополь.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Где открыли стоматологические кабинеты

  • Псковская область;
  • Оренбургская область;
  • Волгоградская область;
  • Северная Осетия;
  • Чечня;
  • Севастополь.

Где разрешили вернуться к работе парикмахерским и салонам красоты

  • Калининградская область (можно предоставлять услуги только по стрижке и укладке);
  • Омская область;
  • Калужская область (также разрешили работать грумерам);
  • Ульяновская область;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ;
  • Татарстан;
  • Хабаровский край;
  • Пермский край;
  • Камчатский край;
  • Карелия (в отдельных районах);
  • Ленинградская область;
  • Новосибирская область;
  • Чувашия (не больше двух клиентов в зале одновременно, строго по предварительной записи);
  • Саратовская область (только по предварительной записи, сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты, включая специальную пижаму и медицинский халат);
  • Брянская область (организации и ИП, оказывающие парикмахерские услуги на одном рабочем месте);
  • Астраханская область;
  • Мурманская область;
  • Крым;
  • Сахалинская область;
  • Кабардино-Балкария;
  • Краснодарский край;
  • Московская область;
  • Белгородская область;
  • Тульская область;
  • Рязанская область;
  • Красноярский край;
  • Магаданская область;
  • Вологодская область;
  • Адыгея;
  • Ярославская область;
  • Мордовия;
  • Ставропольский край;
  • Волгоградская область;
  • Воронежская область;
  • Ивановская область;
  • Кировская область;
  • Чечня;
  • Алтайский край;
  • Бурятия;
  • Севастополь.

Где отменили ограничения на передвижение граждан

  • Мурманская область (обязательная самоизоляция сохраняется для граждан старше 65 лет);
  • Татарстан (отменен пропускной режим);
  • Башкирия (отменен пропускной режим);
  • Астраханская область (отменен пропускной режим, обязательная самоизоляция сохранена только для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания);
  • Севастополь (отменен режим самоизоляции, но въезд и выезд из города по-прежнему возможен только по пропуску);
  • Крым (отменен режим самоизоляции);
  • Краснодарский край (отмена пропусков внутри муниципалитетов);
  • Московская область (отменили пропускной режим);
  • Курганская область (отменены СМС-пропуска).

Где приняли другие меры по смягчению режима

Дальше всех в плане отмены ограничений пошли на Сахалине: в тех муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 кв. м могут тренироваться не больше пяти человек).

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Тульской области решили возобновить работу плавательных бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая разрешено посещение кладбищ. В Башкирии с 1 июня разрешили работу музеев и библиотек, имеющих отдельный вход. В Карелии решили открыть фитнес-центры и музеи.

Как снимают ограничения в Москве

  • 12 мая к работе разрешили вернуться промышленным предприятиям и возобновили стройки.
  • 25 мая открыли МФЦ и разрешили работу каршеринга. Минимальный срок пользования автомобилем при этом — пять дней.
  • С 1 июня открылась непродовольственная розница, химчистки, прачечные, автосалоны и мастерские по ремонту одежды и обуви, а также торговые центры (зоны общепита в них остались закрытыми).
  • Открылись парки и зеленые зоны. Жителям города разрешили прогулки, но строго по графику, три раза в неделю.
  • Снимать режим самоизоляции и отменять пропуска еще рано, заявил мэр Сергей Собянин.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: коронавирус, самоизоляция, COVID-19
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