После пожара на борту лайнера в Шереметьево появились первые пострадавшие

После пожара на борту лайнера в Шереметьево появились первые пострадавшие

Лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 приземлился в Шереметьево, охваченный огнем. Медики пытаются помочь пострадавшим. По словам источников, медицинская помощь потребовалась десяти пассажирам, данные уточняются

В результате пожара на борту лайнера «Аэрофлота» есть пострадавшие.

По данным «РИА Новости», речь идет о пяти получивших травмы. Вместе с тем ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах утверждает, что число пострадавших выросло до десяти. «По нашим данным, медицинская помощь понадобилась более десяти пострадавших», — сказал источник.

Всего на борту самолета находились 78 человек.

«RRJ после взлета в Мурманск из Шереметьево доложил о проблемах со связью, запросил возвращение в SVO. Метеоусловия сложные, с первого раза он не зашел, зашел со второго. После касания подломились стойки, загорелись двигатели. Пожар, аварийная эвакуация», — сообщил РБК источник в Росавиации.

Источник «РИА Новости» утверждает, что открытое горение на борту самолета ликвидировано. «Открытое горение ликвидировано, продолжается проливка горевшего воздушного судна», — рассказал собеседник агентства. Собеседник в экстренных службах заявил, что огнем оказалось уничтожено не менее половины лайнера.