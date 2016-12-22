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Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против рэпера Хаски
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Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против рэпера Хаски
Общество, 15:20
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Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против рэпера Хаски
Правоохранительные органы не нашли преступления в действиях музыканта. Ему грозило уголовное дело о повреждении чужого имущества — за импровизированный концерт на крыше чужой машины
Хаски (Дмитрий Кузнецов) (Фото: Николай Хижняк / РИА Новости)

Отдел Центрального округа УМВД по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом сообщил РБК адвокат музыканта Алексей Аванесян.​

Защитник пояснил, что полиция не нашла в действиях Кузнецова состава преступления

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Рэпер Хаски вышел на свободу
Общество

Рэпер был задержан в Краснодаре 21 ноября около клуба, где должно было пройти его выступление. Ему не удалось провести концерт в изначально запланированном заведении из-за требований прокуратуры: ведомство направило владельцам клуба предостережение о недопущении противоправных действий с признаками экстремизма. Концерт перенесли в другой клуб, но там отключили свет. После этого Хаски вышел на улицу и запрыгнул на крышу машины, откуда собирался исполнить несколько песен для фанатов. Тогда менеджер музыканта сообщил РБК, что концерт был сорван, но выступление без музыки и микрофонов длилось около полутора часов.

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Хозяйка автомобиля, на котором проходило выступление рэпера, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. 22 ноября источники РБК сообщили о возбуждении уголовного дела против Кузнецова — по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. В тот же день музыканта арестовали за хулиганство на 12 суток. Это наказание суд отменил спустя три дня. Хаски освободили, хозяйке автомобиля был возмещен ущерб.

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Общество

После инцидента в Краснодаре были отменены еще шесть концертов Хаски в России. За последние несколько месяцев в России были отменены также выступления таких исполнителей, как Монеточка, Элджей, Егор Крид, Face, Feduk и группы «Френдзона». 1 декабря в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK.

В Минкультуры ранее призвали не запрещать и не отменять рэп-концерт, назвав это «не самым умным решением».

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: рэпер
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