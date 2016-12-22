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Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело
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Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело
Общество, 18:08
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Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело

Владелица автомобиля, на крыше которого пел рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) в Краснодаре, попросила полицию не возбуждать против артиста уголовное дело, сообщил РБК адвокат музыканта Алексей Аванесян.

«Она мне сообщила, и полиция подтвердила», — отметил он.

21 ноября Хаски задержали в Краснодаре около клуба Bounce, где должен был проходить его концерт.

Первомайский районный суд Краснодара 22 ноября приговорил рэпера к 12 суткам ареста. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП России) за то, что он попытался прочитать рэп с крыши автомобиля. Хаски не признал себя виновным. Музыкант заявил, что выступить на крыше ему предложил один из поклонников, который сказал, что машина принадлежит ему. Однако впоследствии выяснилось, что она является собственностью другого человека.

Рэпер Хаски вышел на свободу
Общество

В региональном МВД утверждали, что правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Суд отменил административный арест Хаски 26 ноября. Аванесян рассказал, что музыкант полностью возместил ущерб хозяйке поврежденного автомобиля, на котором рэпер попытался выступить. По словам юриста, компенсация была нужна для того, чтобы на Хаски не возбудили уголовное дело. Компенсацию помог выплатить кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев.

Теги: рэпер , уголовное дело
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