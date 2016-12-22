Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

Производство касается умышленного уничтожения или повреждения имущества. Дело было заведено после отмены концерта рэпера в Краснодаре

Рэпер Хаски (Дмитрий Кунецов) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кунецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.

Производство, по их данным, было заведено по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). «Возбуждает [уголовное дело] в данном случае полиция», — отметил собеседник РБК.​ Производство было заведено в Краснодаре.

«Я ничего об этом не знаю», — заявил РБК адвокат Хаски Алексей Аванесян. В пресс-службе регионального главка МВД информацию об уголовном деле в отношении музыканта ни подтвердили, ни опровергли. Менеджер артиста Андрей Орехов в беседе с РБК сообщил, что ему такая информация не поступала.

По данным еще одного источника РБК Краснодар в правоохранительных органах, местная полиция сейчас проводит лингвистическую экспертизу текстов рэпера на предмет наличия в них признаков экстремизма. В связи с ее проведением руководству клуба, где должен был состояться концерт музыканта в Краснодаре, ранее было вынесено предупреждение о нежелательности проведения этого мероприятия, рассказал источник.

Накануне рэпера Хаски задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был состояться его концерт. Перед этим в клубе, как рассказывал РБК менеджер артиста, выключили свет, люди вышли на улицу и исполнитель начал выступать перед ними там. Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская позже пояснила, что Хаски вместе с адвокатом находится в отделении полиции Центрального округа Краснодара. У сотрудников правоохранительных органов, по ее данным, «возникли претензии из-за того, что Дмитрий [Кунецов] якобы стоял на крыше автомобиля и якобы мог его повредить».

Видео: Типичный Краснодар / Youtube

На следующий день, 22 ноября, защитник музыканта рассказал РБК, что в отношении рэпера полиция составила три административных протокола: ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти) и ч. 1 ст. 6.9 КоАП (отказ пройти медицинское освидетельствование).

После этого стало известно, что концерт музыканта, который должен был состояться в Волгограде 23 ноября, также отменен. Представитель клуба Royal Bar, где должно было пройти мероприятие, пообещал вернуть поклонникам артиста деньги за билеты. Всего, по его данным, было раскуплено около 1 тыс. билетов.