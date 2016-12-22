Рэпер Хаски вышел на свободу

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), которого на прошлой неделе поместили под арест по обвинению в мелком хулиганстве, вышел из спецприемника в Усть-Лабинске, сообщил РБК его адвокат Алексей Аванесян.

Ранее стало известно, что Первомайский районный суд Краснодара отменил Хаски арест на 12 суток.

Артист был заключен под стражу 22 ноября. Днем раньше должен был пройти его концерт в краснодарском клубе Bounce. Но в заведении выключили свет, зрители вышли на улицу, а рэпер запрыгнул на припаркованную машину и начал исполнять перед посетителями клуба свои песни. После этого его задержала полиция.

На Хаски завели три административных дела за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. ​1 ст. 20.2.2 КоАП РФ); мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ) и отказ пройти медицинское освидетельствование (ч. ​1 ст. 6.9 КоАП РФ). 22 ноября против Хаски завели уголовное дело о порче имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).