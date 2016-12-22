Суд арестовал рэпера Хаски за хулиганство

Музыканта наказали по статье о мелком хулиганстве за то, что он читал рэп с крыши автомобиля в Краснодаре

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) (Фото: Николай Хижняк / РИА Новости)

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) получил 12 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (ч.2 ст. 20.1 КоАП России) за то, что он попытался прочитать рэп с крыши автомобиля в Краснодаре. Об это РБК сообщила адвокат музыканта Наталья Жданович.

Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Краснодара, отмечает «РБК Краснодар». Музыкант не признал себя виновным.

Рэпер рассказал, что выступить на крыше автомобиля предложил один из находившихся около клуба поклонников, который сказал, что это его машина. Позже он узнал, что машина принадлежит другому человеку. Хаски добавил, что выступил, поскольку «чувствовал долг перед людьми, которые купили билеты» на его сорванный концерт. «Я готов понести расходы на ремонт машины. По статьям готов заплатить штраф», — добавил исполнитель.

В заключительном слове музыкант отметил, что является единственным кормильцем в семье, на​ иждивении находится беременная жена. Хаски попросил не назначать ему административный арест, так как у него запланированы концерты в других городах, и из-за их отмены многие люди могут потерять работу.

Хаски был задержан около краснодарского клуба Bounce, где должен был состояться его концерт. В клубе выключили свет, после чего посетители вышли на улицу, а музыкант запрыгнул на крышу автомобиля и и попытался исполнить вместе с фанатами несколько своих песен.

На Хаски составили протоколы по ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового пребывания граждан в общественных местах), ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти) и ч. 1 ст. 6.9 КоАП (отказ пройти медицинское освидетельствование).

Как сообщали источники РБК и «РБК-Краснодар» в правоохранительных органах, на рэпера завели уголовное дело. Позднее в полиции официально сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела.