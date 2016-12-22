Нарышкин предложил Минкультуры поддержать российских рэперов грантами

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в рамках заседания оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения заявил, что Министерство культуры может оказать поддержку российским рэперам в виде грантов, передает «РИА Новости».

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, Министерству культуры стоит подумать о грантовой поддержке такой современной формы поэтического и музыкального творчества», — сказал он.

Члены оргкомитета согласились с предложением Нарышкина, после чего он заявил, что правительству будет направлено обращение с просьбой издать соответствующий указ.

В ходе мероприятия также выступил специальный представитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, рэперы — носители особого языка, пользующиеся большой популярностью среди молодежи. В связи с этим, как отметил Швыдкой, необходимо обратить внимание на их деятельность и постараться наладить с ними диалог.

Спецпредставитель президента также высказал мнение, что сейчас российская рэп-индустрия представляет из себя «замену стадионной поэзии 1950–1960-х годов».​

За последние несколько месяцев в ряде регионов России по запросу местных властей и инициативных групп были отменены концерты рэп-исполнителей, включая Элджея, Хаски, Face, Feduk, Егора Крида и других.

Выступление Крида было отменено в Махачкале из-за угроз в его адрес. После отмены концерта Хаски в Краснодаре рэпер исполнил несколько песен, забравшись на чужой автомобиль рядом с клубом. Он был задержан, после чего суд возбудил против него три административных дела за организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. ​1 ст. 20.2.2 КоАП РФ); мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), и отказ пройти медицинское освидетельствование (ч. ​1 ст. 6.9 КоАП РФ). Исполнителя арестовали на 12 суток, однако 26 ноября суд отменил административный арест.