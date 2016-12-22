В Минкультуры осудили запреты рэп-концертов

​Рэп-музыка является частью культуры, а запрещать ее и отменять концерты рэперов — «не самое умное решение», заявил представитель пресс-службы Минкультуры Юрий Бондаренко радиостанции «Говорит Москва».

«Рэп-музыка — это значительная часть субкультуры, а субкультура — это тоже часть нашей общей культуры, в которой есть разные составляющие», — сказал Бондаренко. Он добавил, что «запреты — это метод», и они вызывают неприятие.

В то же время Бондаренко отметил, что на всех концертах должны соблюдаться установленные законодательством нормы, и призвал исполнителей «не увлекаться нецензурной лексикой» и вдумчиво подходить к текстам.

В последние несколько месяцев в ряде регионов по запросу местных властей и инициативных групп отменяли концерты различных исполнителей, включая певицу Монеточку, рэперов Хаски, Элджея, Егора Крида, Face, Feduk, а также группы IC3PEAK и «Френдзона».

Так, выступление Крида в Махачкале отменили из-за угроз в его адрес. В конце ноября в группе Хаски во «ВКонтакте» сообщалось, что концертам исполнителя препятствуют правоохранители. При этом в сообщении говорилось, что причиной стали призывы к каннибализму, оскорбление чувств верующих, а также пропаганда нацизма и разврата, которые обнаружили в текстах рэпера.

В середине ноября клип Хаски «Иуда» был заблокирован на YouTube. 20 ноября на концерте рэпера в Ростове-на-Дону выключили свет и звук, а на следующий день сорвался его концерт в Краснодаре — изначально мероприятие планировалось провести в Arena Hall, но позже его перенесли в клуб Bounce. Однако там так же, как и в Ростове-на-Дону, выключили электричество.

Видео: Типичный Краснодар / Youtube

В результате Хаски вышел на улицу, залез на стоявшую рядом машину и начал исполнять песню «Ай» вместе с фанатами. Его задержали и арестовали на 12 суток за хулиганство и организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

Позже в региональном МВД заявили, что против рэпера могут возбудить уголовное дело за повреждение машины, на которую он залез. Из-за ареста были сорваны несколько концертов Хаски, за него вступились рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста — они организовали концерт c названием «Я буду петь свою музыку» (строчка из песни, во время исполнения которой задержали Хаски. — РБК) в его поддержку, пообещав передать Хаски всю полученную прибыль. «Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент», — написал Oxxxymiron в Instagram.

Суд отменил арест Хаски незадолго до начала концерта в его поддержку. Адвокат музыканта рассказал, что хозяйке поврежденной машины возместили ущерб.

Позже рэпер пообещал, что заработанные для него средства направит изданию «Медиазона», международной правозащитной группе «Агора» и правозащитникам «Открытой России».

29 ноября председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил Минкультуры ввести гранты для рэперов. По его словам, оргкомитет общества обратится с этим вопросом к правительству.