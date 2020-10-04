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Губернатор пообещал «на самом высоком уровне» следить за делом Славиной

Расследование обстоятельств, приведших к самоубийству журналистки Ирины Славиной, будет проконтролировано «на самом высоком уровне», заявил Глеб Никитин. 2 октября женщина покончила с собой у здания регионального управления МВД
Глеб Никитин и Ирина Славина
Глеб Никитин и Ирина Славина (Фото: gsnikitin / Instagram)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в своем Instagram, что будет контролировать расследование обстоятельств самоубийства журналистки, главного редактора сетевого издания «Коза Пресс» Ирины Славиной.

«Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», — написал он.

По словам Никитина, он знал Славину лично, журналистка с самого начала работы губернатора в регионе задавала ему «неудобные вопросы». «Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески», — написал он.

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Никитин рассказал, что журналистка как-то предложила ему поехать в паллиативное отделение в больнице № 30, посмотреть, «как там на самом деле». В итоге в отделении был сделан ремонт. Благодаря Славиной также удалось сохранить березовую рощу, где собирались построить торговый центр. Глава региона напомнил, что в 2019 году вручил журналистке благодарность губернатора за профессиональную работу.

«Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны», — написал Никитин.

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Ирина Славина 2 октября покончила с собой у здания регионального управления МВД. За день до этого в ее квартире прошел обыск. Журналистка рассказывала, что силовики искали материалы, которые свидетельствовали бы о ее причастности к деятельности общественной организации «Открытая Россия». По словам исполнительного директора организации Андрея Пивоварова, обыски прошли и у других активистов. В день самоубийства Славина оставила в Facebook сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Нижегородцы принесли к месту гибели Славиной цветы и свечи, ее память пришли почтить более 150 человек. На следующий день на одиночный пикет вышла дочь журналистки Маргарита, девушка встала на улице Большая Покровская с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».

Управление Следственного комитета по Нижегородской области начало проверку после гибели Славиной. Как заявили в ведомстве, журналистка не была подозреваемой или обвиняемой по делу, по которому велись обыски, а проходила по нему в качестве свидетеля. Ведомство сочло, что сообщения о связи между самоубийством женщины и следственными действиями «не имеют под собой оснований».

Совет по правам человека назвал заявление СК «верхом цинизма» и потребовал проверить обоснованность проведения обыска у Славиной. В СПЧ убеждены, что произошедшее должен расследовать федеральный Следственный комитет. Совет также попросил генпрокурора Игоря Краснова взять дело под личный контроль.

Начать проверку по факту доведения Славиной до самоубийства попросил и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Кроме того, депутатский запрос Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать обстоятельства, предшествовавшие гибели журналистки, направила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

Автор
Наталия Анисимова
Нижний Новгород Глеб Никитин журналистка самоубийство
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