Губернатор пообещал «на самом высоком уровне» следить за делом Славиной

Расследование обстоятельств, приведших к самоубийству журналистки Ирины Славиной, будет проконтролировано «на самом высоком уровне», заявил Глеб Никитин. 2 октября женщина покончила с собой у здания регионального управления МВД

Глеб Никитин и Ирина Славина (Фото: gsnikitin / Instagram)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в своем Instagram, что будет контролировать расследование обстоятельств самоубийства журналистки, главного редактора сетевого издания «Коза Пресс» Ирины Славиной.

«Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», — написал он.

По словам Никитина, он знал Славину лично, журналистка с самого начала работы губернатора в регионе задавала ему «неудобные вопросы». «Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески», — написал он.

Никитин рассказал, что журналистка как-то предложила ему поехать в паллиативное отделение в больнице № 30, посмотреть, «как там на самом деле». В итоге в отделении был сделан ремонт. Благодаря Славиной также удалось сохранить березовую рощу, где собирались построить торговый центр. Глава региона напомнил, что в 2019 году вручил журналистке благодарность губернатора за профессиональную работу.