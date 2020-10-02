Нижегородцы принесли цветы и свечи к месту самоубийства главреда
Жители Нижнего Новгорода принесли цветы и свечи к месту гибели главного редактора местного интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. Об этом сообщают РИА «Время Н», а также «Нижний Новгород онлайн».
Память журналистки пришли почтить более 150 человек.
В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили РБК, что не владеют данной информацией.
Ирина Славина совершила самоубийство у здания управления МВД 2 октября. Перед этим она написала на странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».