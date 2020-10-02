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Нижегородцы принесли цветы и свечи к месту самоубийства главреда

Фото:Александр Хазанов / Vk
Фото: Александр Хазанов / Vk

Жители Нижнего Новгорода принесли цветы и свечи к месту гибели главного редактора местного интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. Об этом сообщают РИА «Время Н», а также «Нижний Новгород онлайн».

Память журналистки пришли почтить более 150 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили РБК, что не владеют данной информацией.

В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания
Общество
Ирина Славина

Ирина Славина совершила самоубийство у здания управления МВД 2 октября. Перед этим она написала на странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне журналистка сообщала об обыске в ее квартире. По ее словам, «искали брошюры, листовки, счета «Открытой России». Обыски тогда устроили и у других оппозиционеров в Нижнем Новгороде, сказал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. По его словам, они были связаны с «делом о якобы сотрудничестве с «нежелательной организацией».

В региональном управлении Следственного комитета исключили связь между самоубийством Славиной и проводившимися обысками. В ведомстве сказали, что главред «Коза Пресс» проходила по делу свидетелем, в рамках которого проводились обыски.

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Следователи начали проверку после смерти журналистки. Ей посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее выразил соболезнования в связи с гибелью Славиной. «В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются правоохранительные органы», — сказал он.

Нижний Новгород самоубийство акция памяти новости
Материалы по теме
В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания
Общество
Нижегородский СК исключил связь между самоубийством главреда и обысками
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