Нижегородцы принесли цветы и свечи к месту самоубийства главреда

Накануне журналистка сообщала об обыске в ее квартире. По ее словам, «искали брошюры, листовки, счета «Открытой России». Обыски тогда устроили и у других оппозиционеров в Нижнем Новгороде, сказал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. По его словам, они были связаны с «делом о якобы сотрудничестве с «нежелательной организацией».

В региональном управлении Следственного комитета исключили связь между самоубийством Славиной и проводившимися обысками. В ведомстве сказали, что главред «Коза Пресс» проходила по делу свидетелем, в рамках которого проводились обыски.

Следователи начали проверку после смерти журналистки. Ей посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее выразил соболезнования в связи с гибелью Славиной. «В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются правоохранительные органы», — сказал он.