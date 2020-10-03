В СПЧ сочли циничными слова следователей о самоубийстве журналистки

В СПЧ назвали «верхом цинизма» заявление нижегородского СК о том, что обыски в квартире журналистки Ирины Славиной не могли подтолкнуть ее к самоубийству. Накануне она покончила с собой у здания местного главка МВД

Обстановка у места гибели Ирины Славиной, Нижний Новгород (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

В Совете по правам человека раскритиковали заявление нижегородского управления Следственного комитета, сделанное после самоубийства главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной (Мухартаевой). Об этом говорится в обращении комиссии по свободе информации и правам журналистов и комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ, опубликованном на сайте совета.

«Верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности является заявление нижегородского Следственного комитета в первые же часы после гибели Славиной о том, что обыск в 6 утра, сопряженный, со слов Славиной и ее семьи, с унижением человеческого и профессионального достоинства, лишением ее и ее семьи личных вещей, не мог подтолкнуть ее к страшному решению, так как журналистка проходила по делу лишь свидетелем», — заявили в СПЧ.

В нем заявили, что случившееся должен расследовать федеральный Следственный комитет, и попросили генпрокурора Игоря Краснова взять дело под личный контроль.

«Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели, в том числе, по наличию в действиях силовиков составов по ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий», а также ст. 110 УК «Доведение до самоубийства», — указали в СПЧ.