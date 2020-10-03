Пушкина попросила Бастрыкина и Краснова взять под контроль дело Славиной
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила депутатский запрос генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться, насколько адекватны и обоснованны были действия сотрудников и обстоятельства обыска у журналистки Ирины Славиной (Мухартаевой), который провели накануне ее самоубийства. Об этом депутат сообщила РБК.
Обыск в квартире Славиной прошел 1 октября. На следующий день она оставила в Facebook сообщение «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию» и покончила с собой около здания нижегородского главка МВД.
«Обстоятельства, предшествовавшие самоубийству Ирины Славиной, должны быть расследованы самым тщательным образом. Это необходимо не только родным и близким Ирины, ее коллегам и читателям. Это нужно нам всем: депутатам, чиновникам, сотрудникам правоохранительной системы. Нужно, чтобы остаться людьми», — сказала она.
«Сейчас легче всего объявить Ирину Славину невменяемой, но в эту версию я не верю. На заре перестройки нас, журналистов, писавших правду, тоже называли шизофрениками. Но время все расставило по своим местам», — отметила депутат.