Пушкина попросила Бастрыкина и Краснова взять под контроль дело Славиной

Пушкина добавила, что далеко не во всем разделяет взгляды Славиной, однако гражданскую позицию журналистки нельзя не уважать.

«Как журналистка и как женщина она остро чувствовала дух времени и чужую боль воспринимала как свою. Всегда остра на язык, всегда на передовой, она без недомолвок и компромиссов описывала наши реалии. Она писала, и ее не слышали. Она замолчала, и ее молчание услышала вся Россия», — отметила депутат.

Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство у здания регионального главка МВД 2 октября. Перед этим она написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», а днем ранее сообщила, что в ее квартире провели обыск. По словам Славиной, силовики не разрешили ей одеться без наблюдения постороннего человека, изъяли ноутбуки, телефоны и блокноты с записями с пресс-конференций. «Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», — сообщила журналистка. Обыски в тот день прошли и у других местных оппозиционеров.

После смерти Славиной нижегородский СК выпустил заявление, в котором исключил связь между самоубийством журналистки и обысками. «Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», — заявили в ведомстве. В нем указали, что Славина проходила по делу свидетелем, а не подозреваемой или обвиняемой.

В Совете по правам человеком (СПЧ) заявление местного управления СК раскритиковали, назвав их «верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности». В Совете заявили, что расследованием случившегося должен заняться федеральный СК и попросили взять дело под контроль генпрокурора Игоря Краснова.

Следователи начали проверку по факту смерти Славиной. Ей посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Почтить память журналистки в Нижнем Новгороде пришли более 150 человек. К месту ее гибели они принесли цветы и свечи. 3 октября на пикет с плакатом вышла дочь журналистки.