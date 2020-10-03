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Пушкина попросила Бастрыкина и Краснова взять под контроль дело Славиной

Обстоятельства, предшествовавшие самоубийству Славиной, должны быть расследованы самым тщательным образом, заявила депутат Оксана Пушкина
Стихийный мемориал в память об Ирине Славиной в Нижнем Новгороде
Стихийный мемориал в память об Ирине Славиной в Нижнем Новгороде (Фото: Михаил Солунин / ТАСС)

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила депутатский запрос генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться, насколько адекватны и обоснованны были действия сотрудников и обстоятельства обыска у журналистки Ирины Славиной (Мухартаевой), который провели накануне ее самоубийства. Об этом депутат сообщила РБК.

Обыск в квартире Славиной прошел 1 октября. На следующий день она оставила в Facebook сообщение «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию» и покончила с собой около здания нижегородского главка МВД.

«Обстоятельства, предшествовавшие самоубийству Ирины Славиной, должны быть расследованы самым тщательным образом. Это необходимо не только родным и близким Ирины, ее коллегам и читателям. Это нужно нам всем: депутатам, чиновникам, сотрудникам правоохранительной системы. Нужно, чтобы остаться людьми», — сказала она.

 «Сейчас легче всего объявить Ирину Славину невменяемой, но в эту версию я не верю. На заре перестройки нас, журналистов, писавших правду, тоже называли шизофрениками. Но время все расставило по своим местам», — отметила депутат.

В СПЧ сочли циничными слова следователей о самоубийстве журналистки
Общество
<p>Обстановка&nbsp;у места гибели Ирины Славиной, Нижний Новгород</p>

Пушкина добавила, что далеко не во всем разделяет взгляды Славиной, однако гражданскую позицию журналистки нельзя не уважать.

«Как журналистка и как женщина она остро чувствовала дух времени и чужую боль воспринимала как свою. Всегда остра на язык, всегда на передовой, она без недомолвок и компромиссов описывала наши реалии. Она писала, и ее не слышали. Она замолчала, и ее молчание услышала вся Россия», — отметила депутат.

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Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство у здания регионального главка МВД 2 октября. Перед этим она написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», а днем ранее сообщила, что в ее квартире провели обыск. По словам Славиной, силовики не разрешили ей одеться без наблюдения постороннего человека, изъяли ноутбуки, телефоны и блокноты с записями с пресс-конференций. «Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», — сообщила журналистка. Обыски в тот день прошли и у других местных оппозиционеров.

После смерти Славиной нижегородский СК выпустил заявление, в котором исключил связь между самоубийством журналистки и обысками. «Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», — заявили в ведомстве. В нем указали, что Славина проходила по делу свидетелем, а не подозреваемой или обвиняемой.

В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания
Общество
Ирина Славина

В Совете по правам человеком (СПЧ) заявление местного управления СК раскритиковали, назвав их «верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности». В Совете заявили, что расследованием случившегося должен заняться федеральный СК и попросили взять дело под контроль генпрокурора Игоря Краснова.

Следователи начали проверку по факту смерти Славиной. Ей посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Почтить память журналистки в Нижнем Новгороде пришли более 150 человек. К месту ее гибели они принесли цветы и свечи. 3 октября на пикет с плакатом вышла дочь журналистки.

Авторы
Кирилл Сироткин, Виктория Полякова
Оксана Пушкина Игорь Краснов Александр Бастрыкин журналистка самоубийство
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