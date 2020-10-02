Нижегородский СК исключил связь между самоубийством главреда и обысками

Ирина Славина (Фото: slavirina / Facebook)

Сообщения о связи между самоубийством главреда издания «Коза Пресс» Ирины Славиной (Мухартаевой) и обысками, которые проводились у нее накануне, не имеют под собой оснований. Об этом сообщает следственное управление СК по Нижегородской области.

«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — добавили в ведомстве.

СК также начал доследственную проверку после гибели Славиной. Для установления психического состояния журналистки ей посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Славина совершила самоубийство 2 октября. Перед смертью журналистка оставила сообщение в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». По словам Славиной, накануне в ее квартире провели обыск. Искали материалы, которые свидетельствовали бы о причастности журналистки к деятельности общественной организации «Открытая Россия», сообщала она. Обыски в этот день также проводились у других оппозиционеров Нижнего Новгорода.