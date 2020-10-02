Венедиктов попросил генпрокурора провести проверку после смерти Славиной

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в связи с самоубийством главреда нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. Обращение опубликовано на сайте «Эхо Москвы».

Венедиктов отметил, что поводом для проверки является сообщение, которое журналистка оставила на своей странице в Facebook незадолго до суицида. Она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

«Прошу вас, как главу высшего надзорного органа, провести прокурорскую проверку по факту доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) Мурахтаевой (Славиной) Ирины Вячеславовны», — говорится в сообщении.

Венедиктов просит рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье 110 УК.