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Венедиктов попросил генпрокурора провести проверку после смерти Славиной

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в связи с самоубийством главреда нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. Обращение опубликовано на сайте «Эхо Москвы».

Венедиктов отметил, что поводом для проверки является сообщение, которое журналистка оставила на своей странице в Facebook незадолго до суицида. Она написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

«Прошу вас, как главу высшего надзорного органа, провести прокурорскую проверку по факту доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) Мурахтаевой (Славиной) Ирины Вячеславовны», — говорится в сообщении.

Венедиктов просит рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье 110 УК.

Нижегородский СК исключил связь между самоубийством главреда и обысками
Общество
Ирина Славина

Славина покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода 2 октября.

Накануне журналистка сообщала, что к ней домой пришли с обыском. По ее словам, «искали брошюры, листовки, счета», связанные с организацией «Открытой России». Исполнительный директор организации Андрей Пивоваров сообщил, что обыски устроили и у других нижегородских оппозиционеров. По его словам, искали информацию, свидетельствующую о причастности к деятельности «нежелательной организации».

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В Следственном комитете заявили, что исключили связь между самоубийством журналистки и проводившимися обысками. В ведомстве сообщили, что она проходила по делу свидетелем, в рамках которого проводились обыски.

Следователи начали проверку по факту смерти Славиной. Ей посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Нижний Новгород журналистка самоубийство
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Нижегородский СК исключил связь между самоубийством главреда и обысками
Общество
В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания
Общество
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