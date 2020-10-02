В Нижнем Новгороде женщина покончила с собой у здания полиции

Ирина Славина (Фото: kolebanova73 / VK)

В Нижнем Новгороде около здания регионального Главного управления МВД женщина покончила с собой. Об этом сообщает «Нижний сейчас» о ссылкой на очевидцев и Telegram-канал «Подъем», которому факт произошедшего подтвердили в пресс-службе ГУ МВД.

Издание сообщает, что ЧП произошло около 15:30, на месте работали сотрудники полиции и спасатели.

«Сегодня в 15:30 поступило сообщение о возгорании около дома на улице Горького, 71. На месте было обнаружено тело человека, личность устанавливается», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС Нижегородской области.

По данным Telegram-канал Baza, погибшей оказалась главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина.

Материал дополняется