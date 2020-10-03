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Дочь покончившей с собой журналистки вышла на пикет в Нижнем Новгороде

Фото:one_breath / VK
Фото: one_breath / VK

Дочь главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, покончившей с собой в пятницу, Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода, сообщает «Новая газета».

Девушка встала на улице Большая Покровская с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».

Днем 2 октября Ирина Славина покончила с собой у Главного управления МВД по Нижнему Новгороду. Незадолго до смерти она оставила в своем Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

В Нижнем Новгороде у МВД покончила с собой главред местного издания
Общество
Ирина Славина

Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту случившегося. За день до самоубийства Славина рассказала, что в ее квартире прошел обыск. По словам журналистки, силовики искали листовки, счета и брошюры «Открытой России». Позднее исполнительный директор организации Андрей Пивоваров сообщил, что в этот день обыски прошли и у других активистов.

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