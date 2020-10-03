Дочь покончившей с собой журналистки вышла на пикет в Нижнем Новгороде

Фото: one_breath / VK

Дочь главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, покончившей с собой в пятницу, Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода, сообщает «Новая газета».

Девушка встала на улице Большая Покровская с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».

Днем 2 октября Ирина Славина покончила с собой у Главного управления МВД по Нижнему Новгороду. Незадолго до смерти она оставила в своем Facebook запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».