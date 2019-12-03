Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Компания Гинера отбилась в суде от претензий «Росгосстраха», аэропорты подняли цены на услуги для авиакомпаний, «шокирующие прогнозы» на 2020 год; главные новости — в обзоре РБК

ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб.

Верховный суд удовлетворил жалобу страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера и отменил новое рассмотрение иска «Росгосстраха» к этой компании на 151 млрд руб.

Спор касался использования компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха» до того, как последняя перешла под контроль государства в 2017 году. После этого новый собственник решил оспорить действия прежнего руководства.

Дело в том, что обе компании изначально входили в структуру Данила Хачатурова. Тогда «РГС Жизнь» по минимальным расценкам заключала с «Росгосстрахом» договоры на использование ее товарных знаков. Ежеквартальное вознаграждение за каждый знак составляло всего 15 тыс. руб.

Но такая практика прекратилась после перехода «РГС Жизнь» под контроль Гинера в 2016 году и переименования компании в «Капитал Лайф». В итоге именно она стала ответчиком по иску «Росгосстраха».

Арбитражный суд полностью отказал в удовлетворении иска, решение поддержала апелляция. Суд по интеллектуальным правам встал на сторону «Росгосстраха», но «Капитал Лайф» в итоге успешно оспорил и это решение в Верховном суде.

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