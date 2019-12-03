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Что случилось за день. Главные новости РБК
Компания Гинера отбилась в суде от претензий «Росгосстраха», аэропорты подняли цены на услуги для авиакомпаний, «шокирующие прогнозы» на 2020 год; главные новости — в обзоре РБК

ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб.

Верховный суд удовлетворил жалобу страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера и отменил новое рассмотрение иска «Росгосстраха» к этой компании на 151 млрд руб.

  • Спор касался использования компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха» до того, как последняя перешла под контроль государства в 2017 году. После этого новый собственник решил оспорить действия прежнего руководства.
  • Дело в том, что обе компании изначально входили в структуру Данила Хачатурова. Тогда «РГС Жизнь» по минимальным расценкам заключала с «Росгосстрахом» договоры на использование ее товарных знаков. Ежеквартальное вознаграждение за каждый знак составляло всего 15 тыс. руб.
  • Но такая практика прекратилась после перехода «РГС Жизнь» под контроль Гинера в 2016 году и переименования компании в «Капитал Лайф». В итоге именно она стала ответчиком по иску «Росгосстраха».
  • Арбитражный суд полностью отказал в удовлетворении иска, решение поддержала апелляция. Суд по интеллектуальным правам встал на сторону «Росгосстраха», но «Капитал Лайф» в итоге успешно оспорил и это решение в Верховном суде.

В США арестовали россиянина за попытку купить турбину в обход санкций

Минюст США сообщил, что суд в штате Джорджия обвинил пятерых человек, которых подозрвают в попытке обойти экспортные ограничения. Среди них двое россиян — глава компании KS Engineering (KSE) Олег Никитин и сотрудник компании Антон Черемухин. Никитин был арестован.

  • Среди подозреваемых также двое итальянцев из компании Villone GVA International Oil and Gas Services (GVA) и гражданин США. По версии обвинения, они пытались купить в США газовую турбину Vectra 40G за $17,3 млн.
  • По информации следователей, эту турбину планировали установить на российской арктической глубоководной буровой платформе. Вывоз таких турбин из США в Россию запрещен условиями санкций. KSE наняла итальянскую компанию, чтобы та приобрела для нее оборудование. Конечного получателя турбины участники схемы попытались скрыть, утверждая, что она будет использоваться на территории США.
  • Если обвинения будут доказаны, то россиянам будет грозить заключение на срок до 20 лет и штраф $1 млн.

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обратил внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на удорожание услуг 17 аэропортов.

  • Речь идет о тарифах, которые ФАС не регулирует: на буксировку, уборку, подачу трапа и прием — выпуск самолетов. По мнению Савельева, повышение цен на эти услуги ведет к стагнации отрасли и убыткам перевозчиков.
  • Дела у российской авиаотрасли и так идут не очень хорошо. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), убыток авиакомпаний в первом квартале 2019 года составил 45,3 млрд руб.
  • ФАС отреагировала на обращение Савельева и уже возбудила дело в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска. В службе сообщили, что проверки коснутся и других аэропортов, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг.

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Датский банк опубликовал прогноз о маловероятных и недооцениваемых событиях, которые могут случиться в следующем году и нанести серьезный удар по финансовым рынкам.

  • Для России следующий год может стать удачным. Ее обогащению поможет замедление добычи сланцевой нефти в США, переход стран мира на «зеленую» экономику, а также возможное создание новой резервной валюты в Азии.
  • Saxo Bank менее оптимистично настроен по отношению к США. Если президент Дональд Трамп поймет, что ему грозит поражение на выборах, он может перестроить систему налогообложения бизнеса в пользу внутреннего производства, что негативно скажется на зарубежных партнерах.
  • Швеции аналитики предсказали рецессию из-за иммигрантов, Венгрии — выход из Евросоюза, а ЮАР — дефолт из-за энергетической политики.
  • В целом основной темой следующего года может стать внезапный провал популистских идей, нормализация процентных ставок центральными банками и появление новых правительств, инвестирующих в экологические и инфраструктурные проекты.
В ГИБДД сообщили о планах исключить «площадку» из экзамена на права
 
Процесс сдачи экзаменов на водительские права должен измениться с 1 октября 2020 года. В ГИБДД обещают отменить ту часть экзамена, которая подразумевает демонстрацию навыков вождения автомобиля на закрытых площадках, и оставить только «город».
  • По словам начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ведомства Николая Гилякова, сейчас проект постановления находится в правительстве, документ еще должен подписать премьер Дмитрий Медведев.
  • В марте глава ГИБДД Михаил Черников утверждал, что «площадку» при сдаче экзамена не отменят никогда. Но уже в апреле МВД и Минэкономразвития договорились объединить «город» и «площадку».
  • Также в ГИБДД обещала внести изменения и в «теорию»: лишить сдающих теоретическую часть права на ошибку и увеличить количество «профильных» вопросов. Например, будущий мотоциклист будет отвечать на вопросы, связанные только с управлением двухколесной машиной.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости
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