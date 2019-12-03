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Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
Гендиректор «Аэфролота» Виталий Савельев попросил ФАС внимательнее следить за ростом цен на аэропортовые услуги и топливо. Наращивание прибыли аэропортов приведет к стагнации отрасли и убыткам перевозчиков, считает топ-менеджер

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в письме топ-менеджера, отправленном еще 15 августа главе ФАС Игорю Артемьеву. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к компании. В пресс-службе ФАС подтвердили получение письма. 

В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 по июнь 2019 года.

Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС, — на взлет-посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров. Однако есть исключения, где стоимость таких регулируемых услуг обогнала инфляцию: в аэропорте Ижевска они выросли на 21%, в Кемерово и Петропавловске-Камчатском — на 5%.

Основное увеличение тарифов пришлось на услуги, которые ФАС не регулирует, жалуется глава «Аэрофлота». К ним относятся буксировка, уборка, подача трапа и прием-выпуск самолетов. Так, в Петропавловске-Камчатском они выросли на 14%, в Ижевске — на 38%, а в Кемерово — и вовсе на 70%. Существенное повышение также есть в аэропортах Нового Уренгоя (25%), Уфы (34%) и Новокузнецка (56%).

По словам Савельева, наращивание прибыли аэропортов «в отсутствие конкурентной среды» оказывает негативное влияние на доступность перелетов для населения, росту убытков авиакомпаний и стагнации отрасли.

Экономика
Компенсации авиакомпаниям за подорожавший керосин перенесли на 2020 год

Согласно отчету Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале 2019 года составаил 45,3 млрд руб. Эта цифра оказалась сопоставимой с убытком за весь 2018 год, составившим, по оценкам Минфина, около 50 млрд руб. Основные статьи затрат авиакомпаний: аренда и лизинг, топливо и аэропортовое обслуживание.

Президент Владимир Путин поручал до ноября компенсировать авиакомпаниям за счет резервного фонда расходы на керосин (речь идет о 23 млрд руб.), но в Минтрансе заявили о переносе этих выплат на 2020 год. «Денег таких свободных нет», — объяснял заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

Глава «Аэфролота» также призвал Артемьева обратить внимание на ценовую политику поставщиков топлива. Самая высокая цена керосина — на Дальнем Востоке, что «еще можно объяснить удаленностью региона», отмечает он. Но, например, в аэропорту Саратова, находящемся в непосредственной близости от Саратовского НПЗ «Роснефти», в июне 2019 года одна тонна керосина оказалась на 5% дороже, чем в Петропавловске-Камчатском.

РБК направил запрос в пресс-службы ФАС, авиакомпании «Ижавиа» (у нее 100% аэропорта Ижевска), холдинга «Новапорт» Романа Троценко (владеет аэропортом Кемерово), компании «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга (владеет аэропортом Саратова), а также аэропортов Петропавловска-Камчатского, Нового Уренгоя, Уфы и Новокузнецка.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Аэрофлот, аэропорты
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