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Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Верховный суд поддержал компанию «Капитал Лайф» Евгения Гинера и отменил решение о новом рассмотрении спора на 151 млрд руб. Именно такую сумму «Росгосстрах» требовал от компании Гинера за использование товарных знаков
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Верховный суд удовлетворил жалобу страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера на решение суда кассационной инстанции о бренде «Росгосстраха», передает корреспондент РБК. Своим решением судьи отменили новое рассмотрение иска «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» на 151 млрд руб.

«Судебная коллегия [...] определила постановление суда по интеллектуальным правам отменить. Решение арбитражного суда и апелляционной инстанции оставить в силе», — зачитала судья резолютивную часть решения.

Предметом спора стало использование компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха». «Росгосстрах» заключил договор с «РГС Жизнь» об использовании 13 своих товарных знаков еще в феврале 2017 года. Ежеквартальное вознаграждение за каждый знак составило 15 тыс. руб.

Позднее собственником «Росгосстраха» стало государство, и компания начала оспаривать действия своего бывшего руководства. Конкретно договор об использовании товарных знаков компания сочла заключенным на нерыночных условиях.

Претензии РГС

«Росгосстрах» и «РГС Жизнь» первоначально принадлежали Данилу Хачатурову, компании заключали такие договоры в течение 12 лет. В августе 2017 года Хачатуров продал «Росгосстрах» банку «Открытие», но «РГС Жизнь» в сделку не вошла, так как не входила в группу РГС; на момент сделки считалось, что ее контролирует партнер Хачатурова Алхас Сангулия. ЦБ в конце августа забрал «Открытие» на санацию, вместе с ним регулятору достался «Росгосстрах».

В апреле 2018 года Евгений Гинер объявил, что он уже два года является собственником «РГС Жизни», вскоре компания начала процедуру переименования в «Капитал Лайф». В итоге ответчиком «Рогосстраха» по иску о возмещении незаконного обогащения за использование товарных знаков стал именно «Капитал Лайф».

«Менеджмент выводил активы, заключал сделки на нерыночных условиях, неверно управлял. И, естественно, новый собственник решил воспользоваться механизмами возмещения ущерба», — говорила представитель «Росгосстраха» на прошлом заседании ВС 26 ноября.

По условиям договора между «Росгосстрахом» и «РГС Жизнью» ежеквартальное вознаграждение за использование товарных знаков составило 195 тыс. руб., по 15 тыс. за каждый. «Росгосстрах» в судах настаивал, что вознаграждение за использование товарных знаков должно составлять 3,5% от выручки «РГС Жизни», или 2 млрд руб. за четвертый квартал 2017 года. Компания также потребовала расторгнуть договор и взыскать компенсацию в размере 148 млрд руб. Предыдущие договоры об использовании товарных знаков заключались внутри группы, где «рынка быть не может», объясняла логику истца адвокат «Росгосстраха».

Арбитражный суд полностью отказал в удовлетворении иска, решение поддержала апелляция. Кассация же (суд по интеллектуальным правам) встала на сторону «Росгосстраха» и отправила дело на новое рассмотрение. «Капитал Лайф» решил оспорить это решение в Верховном суде.

Защитница «Капитал Лайфа» на заседании ВС отмечала, что за все время работы компании с использованием товарных знаков «Росгосстраха» проводились выплаты вознаграждения в пользу РГС по агентскому договору, и «Росгосстраху» не удалось оспорить этот договор в судах. Она также указала, что со стороны РГС была «воля на сохранение договора», все платежи по договору об использовании товарных знаков принимались.

«С начала 2017 года агентский договор не исполняется, никаких платежей мы не получаем», — говорила в ответ представитель «Росгосстраха» в суде.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Евгений Гинер, «Росгосстрах»
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