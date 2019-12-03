Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

«Росгосстрах» и «РГС Жизнь» первоначально принадлежали Данилу Хачатурову, компании заключали такие договоры в течение 12 лет. В августе 2017 года Хачатуров продал «Росгосстрах» банку «Открытие», но «РГС Жизнь» в сделку не вошла, так как не входила в группу РГС; на момент сделки считалось, что ее контролирует партнер Хачатурова Алхас Сангулия. ЦБ в конце августа забрал «Открытие» на санацию, вместе с ним регулятору достался «Росгосстрах».
В апреле 2018 года Евгений Гинер объявил, что он уже два года является собственником «РГС Жизни», вскоре компания начала процедуру переименования в «Капитал Лайф». В итоге ответчиком «Рогосстраха» по иску о возмещении незаконного обогащения за использование товарных знаков стал именно «Капитал Лайф».
«Менеджмент выводил активы, заключал сделки на нерыночных условиях, неверно управлял. И, естественно, новый собственник решил воспользоваться механизмами возмещения ущерба», — говорила представитель «Росгосстраха» на прошлом заседании ВС 26 ноября.
По условиям договора между «Росгосстрахом» и «РГС Жизнью» ежеквартальное вознаграждение за использование товарных знаков составило 195 тыс. руб., по 15 тыс. за каждый. «Росгосстрах» в судах настаивал, что вознаграждение за использование товарных знаков должно составлять 3,5% от выручки «РГС Жизни», или 2 млрд руб. за четвертый квартал 2017 года. Компания также потребовала расторгнуть договор и взыскать компенсацию в размере 148 млрд руб. Предыдущие договоры об использовании товарных знаков заключались внутри группы, где «рынка быть не может», объясняла логику истца адвокат «Росгосстраха».
Арбитражный суд полностью отказал в удовлетворении иска, решение поддержала апелляция. Кассация же (суд по интеллектуальным правам) встала на сторону «Росгосстраха» и отправила дело на новое рассмотрение. «Капитал Лайф» решил оспорить это решение в Верховном суде.
Защитница «Капитал Лайфа» на заседании ВС отмечала, что за все время работы компании с использованием товарных знаков «Росгосстраха» проводились выплаты вознаграждения в пользу РГС по агентскому договору, и «Росгосстраху» не удалось оспорить этот договор в судах. Она также указала, что со стороны РГС была «воля на сохранение договора», все платежи по договору об использовании товарных знаков принимались.
«С начала 2017 года агентский договор не исполняется, никаких платежей мы не получаем», — говорила в ответ представитель «Росгосстраха» в суде.