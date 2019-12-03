Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Верховный суд поддержал компанию «Капитал Лайф» Евгения Гинера и отменил решение о новом рассмотрении спора на 151 млрд руб. Именно такую сумму «Росгосстрах» требовал от компании Гинера за использование товарных знаков

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Верховный суд удовлетворил жалобу страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера на решение суда кассационной инстанции о бренде «Росгосстраха», передает корреспондент РБК. Своим решением судьи отменили новое рассмотрение иска «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» на 151 млрд руб.

«Судебная коллегия [...] определила постановление суда по интеллектуальным правам отменить. Решение арбитражного суда и апелляционной инстанции оставить в силе», — зачитала судья резолютивную часть решения.

Предметом спора стало использование компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха». «Росгосстрах» заключил договор с «РГС Жизнь» об использовании 13 своих товарных знаков еще в феврале 2017 года. Ежеквартальное вознаграждение за каждый знак составило 15 тыс. руб.

Позднее собственником «Росгосстраха» стало государство, и компания начала оспаривать действия своего бывшего руководства. Конкретно договор об использовании товарных знаков компания сочла заключенным на нерыночных условиях.