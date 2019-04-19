ГИБДД сообщила о планах усложнить сдачу экзамена на водительские права

Соискатели водительских удостоверений могут лишиться права на ошибку во время сдачи теоретического экзамена. В ГИБДД планируют расценивать неверные ответы по степени риска при принятии неверных решений за рулем

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Госавтоинспекция может лишить права на ошибку людей, сдающих теоретический экзамен на получение водительского удостоверения. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-центре МВД России.

Сейчас в ГИБДД прорабатывают «систему дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения».

Согласно планам Госавтоинспекции, неправильные ответы будут расцениваться «по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации». Если экзаменуемый даст неверный ответ в «условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует ДТП», то экзамен для него будет закончен, указали в пресс-центре.

Также в ГИБДД намерены изменить систему выставления оценки по результатам теоретической части экзамена на права и в целом переработать экзаменационные задачи. Госавтоинспекция планирует увеличить их число и систематизировать по принадлежности к определенной категории транспортных средств. Изменения могут быть введены уже в 2020 году, добавили в пресс-центре.