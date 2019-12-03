Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 02 дек, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 02 дек, 15:59
Акции французских компаний подешевели на фоне угроз США ввести пошлины Бизнес, 12:10 Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к фотобанку Shutterstock Общество, 11:58 Сбежать из российской зимы: все о дерзком кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 11:55 «Авангард» опроверг переговоры тренера Хартли с клубом НХЛ Спорт, 11:55 В «деле 27 июля» появился еще один фигурант Общество, 11:54 СМИ узнали о плане Кремля для помощи «Единой России» на выборах в Госдуму Политика, 11:51 Фергюсон понадеялся на ошибку Нурмагомедова Спорт, 11:43 Эрдоган описал отношения Турции с Россией и НАТО Политика, 11:40 «Не хотите жить до 250 лет — не надо»: что занимает умы футурологов Pro, 11:27 Мы делили апельсин: какую пользу несет фудшеринг обществу Тренды, 11:27 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 11:26 Покупатели, мошенники и низкие объемы: почему Bitcoin подешевеет до $5000 Крипто, 11:23 Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ Общество, 11:12 Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год Экономика, 11:01
Экономика ,  
0 
Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год
Для России, впрочем, следующий год может стать удачным, если ОПЕК и Москва, видя замедление производства сланцевой нефти в США, объявят о новом сильном сокращении добычи
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2020 год. В материале, который есть у РБК, речь идет о маловероятных и недооцениваемых событиях, которые могут нанести серьезный удар по финансовым рынкам.

Для России следующий год может стать удачным, если ОПЕК и Москва, видя замедление добычи сланцевой нефти в США, объявят о новом сильном сокращении добычи. Стоимость Brent в этом случае вернется к отметке $90 за баррель, а российский бюджет, сбалансированный исходя из цены Urals в $49, получит огромные доходы. Акции «Роснефти» в этом случае могут взлететь на 50%.

В этих условиях в мире повысится долгосрочный интерес к «зеленой» экономике, и Россия здесь вновь окажется в выигрыше, поскольку является крупнейшим в мире поставщиком палладия, который используется в автопроме как катализатор для уменьшения вредных выбросов. Выгоден будет для России и резкий рост цен на никель в случае перевода аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на этот металл.

Такая ситуация позволяет сделать еще один прогноз: в случае сокращения добычи нефти произойдет замедление роста неприбыльных сланцевых предприятий и активизация спроса в Азии. Нефтегазовая отрасль в 2020 году станет неожиданным лидером, а в индустрии чистой энергетики параллельно прозвучит тревожный звонок.

Менее оптимистичен прогноз Saxo Bank относительно США. Автор считает, что для финансирования новых расходов администрации Дональда Трампа и ФРС придется раздуть до неимоверной величины дефицит бюджета. Однако есть вариант, что по мере углубления стимулирующих мер резко вырастет инфляция и с рынка начнут вылетать «компании-зомби». Понимание того, что ФРС будет держать процентную ставку предельно низкой, приведет к крутой девальвации доллара во всем мире.

Еще один прогноз насчет США касается возможного кризиса в условиях экономического спада. Если Трамп поймет, что ему грозит сокрушительное поражение на выборах, он теоретически может перестроить систему налогообложения бизнеса в пользу внутреннего производства по принципу якобы честной и свободной торговли. Все существующие пошлины отменяются, а вместо них вводится плоский 25-процентный НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом. Это приведет к претензиям торговых партнеров, но им предложат перенести производство в США и избежать налога.

Что касается выборов, то банк допускает, что они дадут демократам и президентское кресло, и контроль над обеими палатами конгресса. Победу им принесут голоса женщин и миллениалов. Последующий перевод системы медицинского обслуживания Medicare на всеобщий масштаб и снижение цен на фирменные лекарства намного снизят прибыльность этой отрасли.

Европейский ЦБ, наоборот, может неожиданно поднять ставки, объяснив сохранение отрицательных ставок по депозитам угрозой банковскому сектору. Это может заставить правительства некоторых стран, в том числе Германии, также вывести учетную ставку в плюс при переходе на фискальное стимулирование экономики.

В ЮАР необходимость поддержать электроэнергетическую компанию ESKOM вынудит увеличить бюджетный дефицит до максимальных за десять с лишним лет 6,5% ВВП. Фиаско ESKOM может переполнить чашу терпения кредиторов, и те больше не захотят финансировать страну, которая уже не первое десятилетие не может навести порядок в финансах и управлении. ЮАР в этом случае грозит дефолт.

В случае со Швецией авторы допускают, что ее власти начнут интегрировать в общество иммигрантов, снижать чрезмерный охват социальных служб и игнорировать мнение тех граждан, которым такая политика не нравится. Поддержка противников иммиграции вырастет до 25%, но в оправдании всеобщего равенства власти доведут ситуацию до абсурда. В стране начнется рецессия, а открытость экономики сделает ее особенно уязвимой к глобальному спаду.

Венгрия покинет Евросоюз. По мере введения премьером Виктором Орбаном ограничений различных демократических свобод договариваться с Брюсселем Будапешту будет все сложнее. Европейских траншей будет все меньше, а форинт начнет снижаться на фоне опасений, что европейские компании пересмотрят свои инвестиционные планы в Венгрии.

Еще один прогноз касается Азии, где может быть создана новая азиатская резервная валюта, поддерживаемая Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и направленная на устранение американского доллара из региональной торговли. К переводу торговли на новую валюту присоединятся Россия, страны ОПЕК и не входящие в эту организацию крупные экспортеры нефти. Переденоминация значительной доли международной торговли из американского доллара в другую валюту оставит США еще меньше притока денег, нужного для финансирования обоих дефицитов — торгового и бюджетного. Всего за несколько месяцев доллар ослабнет на 30% относительно золота, так что спотовая цена последнего в 2020 году заметно превысит $2 тыс. за унцию.

В целом, как отметил главный экономист банка Стин Якобсен, основной темой следующего года может стать внезапный провал популистских идей, нормализация процентных ставок центральными банками и появление новых правительств, инвестирующих в экологические и инфраструктурные проекты.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Saxo Bank
Материалы по теме
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter