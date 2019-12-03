Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Для России, впрочем, следующий год может стать удачным, если ОПЕК и Москва, видя замедление производства сланцевой нефти в США, объявят о новом сильном сокращении добычи

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Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2020 год. В материале, который есть у РБК, речь идет о маловероятных и недооцениваемых событиях, которые могут нанести серьезный удар по финансовым рынкам.

Для России следующий год может стать удачным, если ОПЕК и Москва, видя замедление добычи сланцевой нефти в США, объявят о новом сильном сокращении добычи. Стоимость Brent в этом случае вернется к отметке $90 за баррель, а российский бюджет, сбалансированный исходя из цены Urals в $49, получит огромные доходы. Акции «Роснефти» в этом случае могут взлететь на 50%.

В этих условиях в мире повысится долгосрочный интерес к «зеленой» экономике, и Россия здесь вновь окажется в выигрыше, поскольку является крупнейшим в мире поставщиком палладия, который используется в автопроме как катализатор для уменьшения вредных выбросов. Выгоден будет для России и резкий рост цен на никель в случае перевода аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на этот металл.

Такая ситуация позволяет сделать еще один прогноз: в случае сокращения добычи нефти произойдет замедление роста неприбыльных сланцевых предприятий и активизация спроса в Азии. Нефтегазовая отрасль в 2020 году станет неожиданным лидером, а в индустрии чистой энергетики параллельно прозвучит тревожный звонок.

Менее оптимистичен прогноз Saxo Bank относительно США. Автор считает, что для финансирования новых расходов администрации Дональда Трампа и ФРС придется раздуть до неимоверной величины дефицит бюджета. Однако есть вариант, что по мере углубления стимулирующих мер резко вырастет инфляция и с рынка начнут вылетать «компании-зомби». Понимание того, что ФРС будет держать процентную ставку предельно низкой, приведет к крутой девальвации доллара во всем мире.

Еще один прогноз насчет США касается возможного кризиса в условиях экономического спада. Если Трамп поймет, что ему грозит сокрушительное поражение на выборах, он теоретически может перестроить систему налогообложения бизнеса в пользу внутреннего производства по принципу якобы честной и свободной торговли. Все существующие пошлины отменяются, а вместо них вводится плоский 25-процентный НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом. Это приведет к претензиям торговых партнеров, но им предложат перенести производство в США и избежать налога.

Что касается выборов, то банк допускает, что они дадут демократам и президентское кресло, и контроль над обеими палатами конгресса. Победу им принесут голоса женщин и миллениалов. Последующий перевод системы медицинского обслуживания Medicare на всеобщий масштаб и снижение цен на фирменные лекарства намного снизят прибыльность этой отрасли.

Европейский ЦБ, наоборот, может неожиданно поднять ставки, объяснив сохранение отрицательных ставок по депозитам угрозой банковскому сектору. Это может заставить правительства некоторых стран, в том числе Германии, также вывести учетную ставку в плюс при переходе на фискальное стимулирование экономики.

В ЮАР необходимость поддержать электроэнергетическую компанию ESKOM вынудит увеличить бюджетный дефицит до максимальных за десять с лишним лет 6,5% ВВП. Фиаско ESKOM может переполнить чашу терпения кредиторов, и те больше не захотят финансировать страну, которая уже не первое десятилетие не может навести порядок в финансах и управлении. ЮАР в этом случае грозит дефолт.

В случае со Швецией авторы допускают, что ее власти начнут интегрировать в общество иммигрантов, снижать чрезмерный охват социальных служб и игнорировать мнение тех граждан, которым такая политика не нравится. Поддержка противников иммиграции вырастет до 25%, но в оправдании всеобщего равенства власти доведут ситуацию до абсурда. В стране начнется рецессия, а открытость экономики сделает ее особенно уязвимой к глобальному спаду.

Венгрия покинет Евросоюз. По мере введения премьером Виктором Орбаном ограничений различных демократических свобод договариваться с Брюсселем Будапешту будет все сложнее. Европейских траншей будет все меньше, а форинт начнет снижаться на фоне опасений, что европейские компании пересмотрят свои инвестиционные планы в Венгрии.

Еще один прогноз касается Азии, где может быть создана новая азиатская резервная валюта, поддерживаемая Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и направленная на устранение американского доллара из региональной торговли. К переводу торговли на новую валюту присоединятся Россия, страны ОПЕК и не входящие в эту организацию крупные экспортеры нефти. Переденоминация значительной доли международной торговли из американского доллара в другую валюту оставит США еще меньше притока денег, нужного для финансирования обоих дефицитов — торгового и бюджетного. Всего за несколько месяцев доллар ослабнет на 30% относительно золота, так что спотовая цена последнего в 2020 году заметно превысит $2 тыс. за унцию.

В целом, как отметил главный экономист банка Стин Якобсен, основной темой следующего года может стать внезапный провал популистских идей, нормализация процентных ставок центральными банками и появление новых правительств, инвестирующих в экологические и инфраструктурные проекты.