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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,23%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+22,2%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Глава ГИБДД исключил возможность отмены «площадки» в экзамене на права

«Площадка» в рамках экзамена на водительские права никогда не будет отменена. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников, сообщает ТАСС.

Таким образом Черников прокомментировал сообщения о претензиях Минэкономразвития к реформе экзамена на водительские права, которую подготовило ГИБДД. В частности, министерство выразило недовольство идеей объединить «площадку» и «город». «Коммерсантъ» писал, что в МВД «неприятно удивились» оценке Минэкономразвития.

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«Никто не отменял и никогда не отменит [«площадку»]. Пока человек не научится на площадке ездить, его никто не пустит на дороги общего пользования», — сказал Черников и подчеркнул, что у ГИБДД и министерства нет конфликта, стороны ведут «конструктивное общение». Глава ГИБДД пояснил, что ​объединение экзаменов позволит будущим водителям чувствовать себя комфортнее, так как сдача на права будет проводиться за один раз, а не в два этапа.

Кроме того, Черников допустил переход полномочий по надзору за обучением в автошколах от Рособрнадзора к ГИБДД: «​Мы с Минпросвещения сейчас общаемся [на эту тему]. Мы понимаем, что у них [Рособрнадзора] сил просто не хватает охватить все автошколы».

Теги: экзамен на права, ГИБДД
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