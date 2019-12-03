В ГИБДД сообщили о планах исключить «площадку» из экзамена на права

В ГИБДД сообщили о планах исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД России изменит процесс сдачи экзаменов на водительские права, отменив ту часть, которая подразумевает демонстрацию навыков вождения автомобиля на закрытых площадках. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ведомства Николай Гиляков, передает ТАСС.

«Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D», — сказал он.

Гиляков рассказал, что Госавтоинспекция подготовила нормативно-правовой акт, который предусматривает отмену «площадки». Изменения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года. По его словам, сейчас соответствующий проект постановления находится в правительстве, документ еще должен подписать премьер-министр Дмитрий Медведев.

В начале апреля МВД и Минэкономразвития договорились объединить «город» и «площадку» при сдаче экзамена на водительские права. Ведомства согласовали законопроект, который направили на экспертизу в Минтранс и Минюст. В марте глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что «площадку» никогда не отменят.