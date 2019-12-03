ФАС завела дело после жалобы главы «Аэрофлота» на цены услуг в аэропортах

ФАС завела дело после жалобы главы «Аэрофлота» на цены услуг в аэропортах

Особое внимание антимонопольщики уделят аэропортам с «неразвитой конкуренцией», где у авиакомпаний нет альтернатив по выбору поставщика. В отношении одной из компаний, работающей в аэропорту Южно-Сахалинска, уже возбуждено дело

Виталий Савельев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, а также начала изучать материалы по стоимости услуг в других аэропортах Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Поводом для этого стало письмо генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева на имя главы ФАС Игоря Артемьева, в котором он обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг.

В пресс-службе регулятора отметили, что сотрудники ведомства изучают материалы по стоимости услуг, включая заправку, буксирование, подачу трапов, уборку, питание и др. «Особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг», — уточнили в ФАС.

Кроме того, служба проверяет информацию о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы. «Это будет пресечено», — заверили антимонопольщики.