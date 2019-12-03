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Бизнес ,  
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ФАС завела дело после жалобы главы «Аэрофлота» на цены услуг в аэропортах
Особое внимание антимонопольщики уделят аэропортам с «неразвитой конкуренцией», где у авиакомпаний нет альтернатив по выбору поставщика. В отношении одной из компаний, работающей в аэропорту Южно-Сахалинска, уже возбуждено дело
Виталий Савельев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска, а также начала изучать материалы по стоимости услуг в других аэропортах Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Поводом для этого стало письмо генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева на имя главы ФАС Игоря Артемьева, в котором он обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг.

В пресс-службе регулятора отметили, что сотрудники ведомства изучают материалы по стоимости услуг, включая заправку, буксирование, подачу трапов, уборку, питание и др. «Особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг», — уточнили в ФАС.

Бизнес
Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Кроме того, служба проверяет информацию о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы. «Это будет пресечено», — заверили антимонопольщики.

В пресс-службе отметили, что ФАС выдала предупреждения крупным аэропортам и холдингам об обеспечении доступа к инфраструктуре другим операторам, что позволит развивать конкурентные услуги в нерегулируемом сегменте.

Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование ФАС в письме, которое отправил Артемьеву еще 15 августа, однако об этом стало известно только сейчас (в распоряжении РБК оказалась копия письма).

В нем речь шла о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — где сравнивались тарифы на нерегулируемые услуги в период с июня 2018 года по июнь текущего года.

Как указал Савельев, на большинство регулируемых ФАС услуг, в частности взлет — посадку, стоянку самолетов, авиабезопасность, — рост тарифов произошел в пределах инфляции. Однако в случае с услугами, которые ведомство не регулирует, тарифы увеличились существеннее. К ним относятся буксировка, уборка, подача трапа и прием/выпуск самолетов. Глава «Аэрофлота» привел в пример несколько аэропортов: в Петропавловске-Камчатском (рост тарифов на 14%), Ижевске (38%), Кемерово (70%), Новом Уренгое (25%), Уфе (34%) и Новокузнецке (56%).

Авторы: Мария Кокорева, Михаил Юшков
Теги: «Аэрофлот», Виталий Савельев, ФАС
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