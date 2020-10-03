Пандемия коронавируса , 03 окт, 09:14
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Власти Москвы расширили программу бесплатных лекарств для больных COVID
Власти Москвы приняли решение значительно расширить программу бесплатного лекарственного обеспечения больных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что пациенты с тяжелыми формами заболевания лечатся в стационарах, однако большинство заразившихся находятся дома под наблюдением врачей, получая бесплатные лекарства.
«Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», — заявил градоначальник.
Теперь пациенты будут получать:
- противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир»
- антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан) для профилактики осложнений у пациентов со среднетяжелым течением болезни
- по решению врача амбулаторным пациентам будут выдавать пульсоксиметры, приборы для измерения уровня кислорода в крови