Власти Москвы расширили программу бесплатных лекарств для больных COVID

Власти Москвы приняли решение значительно расширить программу бесплатного лекарственного обеспечения больных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что пациенты с тяжелыми формами заболевания лечатся в стационарах, однако большинство заразившихся находятся дома под наблюдением врачей, получая бесплатные лекарства.

«Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», — заявил градоначальник.

Теперь пациенты будут получать: