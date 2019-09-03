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Следствие попросило выпустить из-под стражи студента «Вышки» Егора Жукова
Кроме студента ВШЭ Егора Жукова, СК попросил суд перевести под домашний арест и другого фигуранта «дела 27 июля» Сергея Фомина
Егор Жуков на экране (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о переводе двоих участников несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, взятых ранее под стражу, под домашний арест.

«Учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении, [СК] ходатайствует перед судом об изменении названным лицам меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи продолжают выяснять «роль каждого фигуранта в произошедших событиях».

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Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно

Митинг 27 июля прошел в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, после акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. 21-летнего студента Егора Жукова задержали 2 августа, в тот же день Пресненский суд постановил взять его под стражу до 27 сентября. 15 августа Мосгорсуд оставил это решение в силе, несмотря на то что за студента поручились Oxxxymiron, актриса Чулпан Хаматова, журналистка Арина Бородина, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и юрист ФБК Любовь Соболь.

Общество
Суд вынес первый приговор по делу 27 июля

Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, самостоятельно пришел к следователю. Ранее следствие утверждало, что, покидая митинг, Фомин взял на руки чужого ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. После его задержания в Следственном комитете заявили, что он «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков». Прокуратура требовала лишить родительских прав двоюродную сестру Фомина Ольгу Проказову и ее мужа Дмитрия, объяснив это тем, что те передали Фомину своего малолетнего ребенка.

2 сентября Лефортовский суд Москвы отказал столичной прокуратуре в удовлетворении иска о лишении Дмитрия и Ольги Проказовых родительских прав.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет, домашний арест
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