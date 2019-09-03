Следствие попросило выпустить из-под стражи студента «Вышки» Егора Жукова

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о переводе двоих участников несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, взятых ранее под стражу, под домашний арест.
«Учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении, [СК] ходатайствует перед судом об изменении названным лицам меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — говорится в сообщении Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи продолжают выяснять «роль каждого фигуранта в произошедших событиях».
Митинг 27 июля прошел в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, после акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. 21-летнего студента Егора Жукова задержали 2 августа, в тот же день Пресненский суд постановил взять его под стражу до 27 сентября. 15 августа Мосгорсуд оставил это решение в силе, несмотря на то что за студента поручились Oxxxymiron, актриса Чулпан Хаматова, журналистка Арина Бородина, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и юрист ФБК Любовь Соболь.