Следствие попросило выпустить из-под стражи студента «Вышки» Егора Жукова

Кроме студента ВШЭ Егора Жукова, СК попросил суд перевести под домашний арест и другого фигуранта «дела 27 июля» Сергея Фомина

Егор Жуков на экране (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о переводе двоих участников несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, взятых ранее под стражу, под домашний арест.

«Учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении, [СК] ходатайствует перед судом об изменении названным лицам меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи продолжают выяснять «роль каждого фигуранта в произошедших событиях».

Митинг 27 июля прошел в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, после акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. 21-летнего студента Егора Жукова задержали 2 августа, в тот же день Пресненский суд постановил взять его под стражу до 27 сентября. 15 августа Мосгорсуд оставил это решение в силе, несмотря на то что за студента поручились Oxxxymiron, актриса Чулпан Хаматова, журналистка Арина Бородина, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и юрист ФБК Любовь Соболь.