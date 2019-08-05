СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Сергей Фомин скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, утверждают следователи

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Сергее Фомине, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Следствие утверждает, что он, покидая митинг, взял на руки чужого ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления.

Ранее 5 августа Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября трех участников акции протеста: Владислава Барабанова, Даниила Конона и Сергея Абаничева. Следователи обосновывали необходимость их заключения под стражу возможностью скрыться и повлиять на ход дела, а также тем, что на данный момент установлены не все участники беспорядков и обвиняемые могут передать им информацию о расследовании. Конон был сборщиком подписей в штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова, Барабанова СК считает лицом, «организовавшим координацию и направление движения протестующих». Ранее по тому же делу были арестованы еще шесть человек.

Следственный комитет после несанкционированной акции протеста 27 июля помимо дела о массовых беспорядках завел три дела о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ). По данным «ОВД-Инфо», на акции задержали более 1,3 тыс. человек, полиция подтверждает задержание 1074 человек.