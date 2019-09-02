Суд не стал лишать вторую семью родительских прав из-за ребенка на акции

Суд не стал лишать вторую семью родительских прав из-за ребенка на акции

Лишить Проказовых родительских прав требовала прокуратура. Они пришли на несогласованную акцию 27 июля в Москве с годовалым ребенком

Ольга и Дмитрий Проказовы (Фото: Павел Головкин / AP)

Лефортовский суд Москвы отказал столичной прокуратуре в удовлетворении иска о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые, как заявляли в ведомстве, взяли на несогласованный митинг в Москве 27 июля ребенка, передает корреспондент РБК.

«Супруги Проказовы не будут лишены родительских прав. Мы полагаем, что это единственно возможное правосудное решение, которое могло быть принято», — заявила адвокат Екатерина Тягай.

Проказовых на заседании суда не было, они отводили в школу своего старшего сына-первоклассника, добавила она. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

6 августа прокуратура Москвы потребовала от суда лишить родительских прав Проказовых, которые 27 июля вышли на несогласованную акцию протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вместе со своим годовалым ребенком.

Поводом для обращения прокуратуры стал факт передачи малолетнего ребенка третьему лицу, что, как отмечается в заявлении ведомства, «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». По утверждению отца ребенка, он, собираясь уходить с акции, передал сына Сергею Фомину — своему другу и двоюродному брату Ольги Проказовой. «В какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка, и мы все вместе дошли до метро и доехали до дома», — отмечал он.