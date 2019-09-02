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Суд не стал лишать вторую семью родительских прав из-за ребенка на акции
Лишить Проказовых родительских прав требовала прокуратура. Они пришли на несогласованную акцию 27 июля в Москве с годовалым ребенком
Ольга и Дмитрий Проказовы (Фото: Павел Головкин / AP)

Лефортовский суд Москвы отказал столичной прокуратуре в удовлетворении иска о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые, как заявляли в ведомстве, взяли на несогласованный митинг в Москве 27 июля ребенка, передает корреспондент РБК.

«Супруги Проказовы не будут лишены родительских прав. Мы полагаем, что это единственно возможное правосудное решение, которое могло быть принято», — заявила адвокат Екатерина Тягай.

Проказовых на заседании суда не было, они отводили в школу своего старшего сына-первоклассника, добавила она. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

6 августа прокуратура Москвы потребовала от суда лишить родительских прав Проказовых, которые 27 июля вышли на несогласованную акцию протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вместе со своим годовалым ребенком.

Поводом для обращения прокуратуры стал факт передачи малолетнего ребенка третьему лицу, что, как отмечается в заявлении ведомства, «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». По утверждению отца ребенка, он, собираясь уходить с акции, передал сына Сергею Фомину — своему другу и двоюродному брату Ольги Проказовой. «В какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка, и мы все вместе дошли до метро и доехали до дома», — отмечал он.

«Часть информации была доступна из публичных источников, [из нее] понятно, что ребенок никогда не находился на руках у какого-то опасного третьего лица. Он находился на руках у своего двоюродного дяди, который одновременно является крестным его старшего брата», — заявила Тягай.

36-летний волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин — фигурант дела об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). По версии следствия, Фомин в ходе несогласованной акции 27 августа в Москве взял на руки чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления. Активист был объявлен в розыск, но позднее сам явился в отделение ОВД «Замоскворечье», где его допросили и задержали.

Ранее в понедельник Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав участников другой несогласованной акции в Москве 3 августа — Петра и Елену Хомских. Заседание также прошло в закрытом режиме.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Константин Ткаченко
Теги: лишение родительских прав, митинг, ребенок
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