Oxxxymiron поручился за арестованного по делу о беспорядках студента ВШЭ

Oxxxymiron поручился за арестованного по делу о беспорядках студента ВШЭ

В четверг суд рассматривает апелляцию на арест 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова, фигуранта дела о массовых беспорядках. Поддержать и поручиться за него пришли рэпер Oxxxymiron и Алексей Венедиктов

Oxxxymiron (Мирон Федоров) в футболке с требованием освободить Егора Жукова на митинге 10 августа (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) подписал поручительство за студента Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Егора Жукова, арестованного в рамках дела о массовых беспорядках, передает корреспондент РБК из Мосгорсуда, где 15 августа рассматривается апелляция на арест Жукова.

Поручитель ручается, что Жуков будет выполнять свои процессуальные обязанности, будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу. Жуков не привлекался к уголовной ответственности, а друзья и коллеги характеризуют его как добропорядочного гражданина и перспективного студента, говорится в документе.

«На основании изложенного прошу не применять к Егору Сергеевичу Жукову меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в поручительстве.

Рэпер заявил РБК, что готов внести за Жукова залог в размере 2 млн руб. «Я долго жил в Лондоне, массовых беспорядков в Москве не было. У меня есть с ним общие друзья, он не представляет опасности для общества совсем», — сказал Федоров.

За Жукова также поручился главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.