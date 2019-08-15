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Oxxxymiron поручился за арестованного по делу о беспорядках студента ВШЭ
В четверг суд рассматривает апелляцию на арест 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова, фигуранта дела о массовых беспорядках. Поддержать и поручиться за него пришли рэпер Oxxxymiron и Алексей Венедиктов
Oxxxymiron (Мирон Федоров) в футболке с требованием освободить Егора Жукова на митинге 10 августа (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) подписал поручительство за студента Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Егора Жукова, арестованного в рамках дела о массовых беспорядках, передает корреспондент РБК из Мосгорсуда, где 15 августа рассматривается апелляция на арест Жукова.

Поручитель ручается, что Жуков будет выполнять свои процессуальные обязанности, будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу. Жуков не привлекался к уголовной ответственности, а друзья и коллеги характеризуют его как добропорядочного гражданина и перспективного студента, говорится в документе.

«На основании изложенного прошу не применять к Егору Сергеевичу Жукову меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в поручительстве.

Рэпер заявил РБК, что готов внести за Жукова залог в размере 2 млн руб. «Я долго жил в Лондоне, массовых беспорядков в Москве не было. У меня есть с ним общие друзья, он не представляет опасности для общества совсем», — сказал Федоров.

За Жукова также поручился главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно

Жукову 21 год, он студент факультета политологии НИУ ВШЭ, его задержали 2 августа, накануне несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Его обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), суд арестовал его до 27 сентября. Сам Жуков свою вину не признает.

За Жукова уже поручилась проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, она входит в число зарегистрированных кандидатов. Студенты университета написали открытое письмо к руководству вуза, потребовав оказать Жукову полную поддержку. Более 300 преподавателей и молодых ученых вуза попросили Следственный комитет и Мосгорсуд освободить Жукова. «Насколько нам известно, следствие до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства РФ. Мы призываем суд учесть все эти факты при избрании меры пресечения и призываем Следственный комитет прекратить уголовное дело против Егора Жукова и других граждан, арестованных по делу о «массовых беспорядках», из-за отсутствия события преступления», — говорится в их письме.

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Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Накануне согласованной акции 10 августа Oxxxymiron записал видеообращение, в котором пригласил своих подписчиков на митинг на проспекте Сахарова.

Всего в рамках дела о беспорядках проходят 14 человек, 13 из них находятся под арестом. Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов попросил Генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения данного дела, указав, что члены СПЧ не выявили в действиях участников акции 27 июля признаков массовых беспорядков.

Автор: Константин Нагаев, Михаил Нестёркин
Теги: Oxxxymiron, студент, НИУ ВШЭ
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