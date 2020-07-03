Попова назвала целесообразным увеличение площади летних веранд

Предложение озвучил ресторатор Аркадий Новиков. По словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая целесообразность этого очевидна, но окончательное решение будут принимать муниципалитеты

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что считает целесообразным увеличение площади летних веранд, особенно с точки зрения эпидемиологии.

Соответствующее предложение выдвинул ресторатор, владелец ходинга Novikov Group Аркадий Новиков. Фрагмент их разговора в программе «Диалог» показал канал «Россия 24».

«В части эпидемиологической целесообразности я, безусловно, готова вас поддержать», — сообщила Попова. С точки зрения экономической целесообразности для владельцев площадей ситуацию нужно взвесить, отметила она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что окончательное решение по поводу увеличения веранд принимают власти городов и муниципалитетов.