Попова назвала целесообразным увеличение площади летних веранд
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что считает целесообразным увеличение площади летних веранд, особенно с точки зрения эпидемиологии.
Соответствующее предложение выдвинул ресторатор, владелец ходинга Novikov Group Аркадий Новиков. Фрагмент их разговора в программе «Диалог» показал канал «Россия 24».
«В части эпидемиологической целесообразности я, безусловно, готова вас поддержать», — сообщила Попова. С точки зрения экономической целесообразности для владельцев площадей ситуацию нужно взвесить, отметила она.
Глава Роспотребнадзора также отметила, что окончательное решение по поводу увеличения веранд принимают власти городов и муниципалитетов.