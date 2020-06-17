Пандемия коронавируса , 17 июн, 11:11
0
В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж
В Москве 16 июня, после почти трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, начали открывать рестораны. Пока обслуживание гостей разрешено только на верандах и террасах баров и кафе. Посетителей просят носить защитные маски и соблюдать дистанцию. На 17 июня, в Москве выявлено более 77 тыс. активных случае заражения Covid-19, умерли более 3 тыс. человек. Как прошел первый день открытия — в фоторепортаже РБК
Посетители на веранде ресторана в Москве
Главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров (слева направо) во время встречи на летней веранде кафе «Кофемания». По словам мэра, ситуация с коронавирусом позволит открыть рестораны, как и планировалось, с 23 июня
Сотрудник и посетитель в защитных масках на открывшейся летней веранде ресторана «Сахалин»
Веранда ресторана на Пятницкой улице
Веранда ресторана на Покровке
Терраса в баре при Институте «Стрелка»
Веранда ресторана на Пятницкой улице
Посетитель ресторана в защитной маске
Веранда ресторана в Камергерском переулке.