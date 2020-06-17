В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж

Главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров (слева направо) во время встречи на летней веранде кафе «Кофемания». По словам​ мэра, ситуация с коронавирусом позволит открыть рестораны, как и планировалось, с 23 июня