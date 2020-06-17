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В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж

В Москве 16 июня, после почти трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, начали открывать рестораны. Пока обслуживание гостей разрешено только на верандах и террасах баров и кафе. Посетителей просят носить защитные маски и соблюдать дистанцию. На 17 июня, в Москве выявлено более 77 тыс. активных случае заражения Covid-19, умерли более 3 тыс. человек. Как прошел первый день открытия — в фоторепортаже РБК
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Посетители на веранде ресторана в Москве

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров (слева направо) во время встречи на летней веранде кафе «Кофемания». По словам​ мэра, ситуация с коронавирусом позволит открыть рестораны, как и планировалось, с 23 июня

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Сотрудник и посетитель в защитных масках на открывшейся летней веранде ресторана «Сахалин»
Фото: Timurrr_ / Twitter
Фото: Timurrr_ / Twitter
Веранда ресторана на Пятницкой улице 
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Веранда ресторана на Покровке


 
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Терраса в баре при Институте «Стрелка»


 
Фото: Timurrr_ / Twitter
Фото: Timurrr_ / Twitter
Веранда ресторана на Пятницкой улице
Фото: Евгения Новоженин / Reuters
Фото: Евгения Новоженин / Reuters
Посетитель ресторана в защитной маске
Фото: Елизавета Вельянова / VK
Фото: Елизавета Вельянова / VK
Веранда ресторана в Камергерском переулке.
Теги: мультимедиа, коронавирус, Москва, кафе
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