Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 19 июн, 23:57 Власти Украины объявили о начале второй волны коронавируса Общество, 19 июн, 23:54 В Москве умерли 34 человека с коронавирусом Общество, 19 июн, 23:24 Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн Общество, 19 июн, 23:20 Собянин сообщил о забронированных на месяц вперед летних верандах в Общество, 19 июн, 23:07 Мятежный схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия Общество, 19 июн, 22:59 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 19 июн, 22:42 МИД назвал агрессивной военную стратегию США в космосе Политика, 19 июн, 22:37 Орловский губернатор отреагировал на статью о нехватке мест в больницах Общество, 19 июн, 22:34 Собянин выступил за сохранение удаленки в Москве на «месяц-другой» Общество, 19 июн, 22:28 Кремль назвал условие для превращения Польши в угрозу для России Политика, 19 июн, 22:21 Президент Туркмении отказался ехать на парад в Москву из-за дня рождения Политика, 19 июн, 22:16 Юниорский состав «Ростова» пропустил 10 мячей от «Сочи» в матче РПЛ Спорт, 19 июн, 22:06 Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня Общество, 19 июн, 22:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин сообщил о забронированных на месяц вперед летних верандах в

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве забронированы на месяц вперед. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».

«То, что происходит, это значительно выше всех ожиданий рестораторов. <...> У нас, особенно в центре, летние веранды забронированы на месяц и больше вперед», — сказал Собянин.

При этом он призвал москвичей быть осторожными, так как опасность заразиться коронавирусной инфекцией еще существует.

В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Работа ресторанов, кафе, баров и столовых была приостановлена указом Собянина с 28 марта для борьбы с COVID-19. Заведения общепита могли только готовить еду на вынос или осуществлять доставку. Летние веранды окрылись в Москве с 16 июня, а внутренние помещения кафе и ресторанов будут доступны для посетителей с 23 июня.

В первый день работы веранд банки оценили траты москвичей по картам в кафе и ресторанах. Число и объем платежей выросли по сравнению с расходами на еду в точках общепита в период самоизоляции, но еще не достигли допандемийных и прошлогодних значений.

Материалы по теме
На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе
Бизнес
Летние веранды в кафе откроются в Подмосковье с 12 июня
Общество
Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter