Собянин сообщил о забронированных на месяц вперед летних верандах в

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве забронированы на месяц вперед. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».

«То, что происходит, это значительно выше всех ожиданий рестораторов. <...> У нас, особенно в центре, летние веранды забронированы на месяц и больше вперед», — сказал Собянин.

При этом он призвал москвичей быть осторожными, так как опасность заразиться коронавирусной инфекцией еще существует.

Работа ресторанов, кафе, баров и столовых была приостановлена указом Собянина с 28 марта для борьбы с COVID-19. Заведения общепита могли только готовить еду на вынос или осуществлять доставку. Летние веранды окрылись в Москве с 16 июня, а внутренние помещения кафе и ресторанов будут доступны для посетителей с 23 июня.