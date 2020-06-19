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Банки оценили траты москвичей в ресторанах после открытия летних веранд

Спрос в московских ресторанах в первый день начала их работы вырос по сравнению с периодом самоизоляции, но не достиг прошлогодних значений, следует из оценок крупнейших банков. Рестораторы не ждут быстрого восстановления отрасли
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Банки оценили активность трат клиентов по картам на летних верандах столичных кафе и ресторанов в первый день их работы. Число и объем платежей выросли по сравнению с расходами на еду в точках общественного питания в период самоизоляции, но еще не достигли допандемийных и прошлогодних показателей.

Работа ресторанов, кафе, баров и столовых была приостановлена указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 марта для борьбы с коронавирусной инфекцией. Предприятия общепита все эти два с половиной месяца могли работать только навынос и на доставку. Летние веранды московских кафе и ресторанов заработали с 16 июня. В первый день веранды многих ресторанов в центре Москвы, как свидетельствуют фотографии в СМИ, были заполнены: на одной из них даже успел побывать мэр города.

В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как восстанавливается спрос

  • По данным аналитиков лаборатории «СберДанные», которые для расчетов использовали показатели POS-терминалов Сбербанка (крупнейшая сеть в стране), установленных в кафе и ресторанах, столовых, а также у сервисов доставки еды, число покупок в первый день работы выросло на 27% по сравнению с прошлой неделей. Однако по сравнению с аналогичным днем прошлого года оно снизилось на 45%, по сравнению же со среднедневным показателем первой недели марта — на 43%. В целом по сравнению с уровнем лета прошлого года, которое было холодным, количество операций сейчас ниже на 15%.
  • По данным эквайринговой сети ВТБ (вторая в стране), количество платежей по картам в кафе и ресторанах выросло на 10%, до 170 тыс., по сравнению с аналогичным днем прошедшей недели (9 июня). Относительно средних значений февраля этот показатель ниже почти на 30%, а относительно 16 июня 2019 года — на 20%. Оборот по картам в первый день работы ресторанов составил 102 млн руб., что всего на 5% выше по сравнению с аналогичным днем прошедшей недели и на 50% меньше средних значений февраля этого года и 16 июня 2019-го. Средний чек посетителей ресторанов относительно 9 июня вырос незначительно, составив порядка 600 руб. Он отстает на 20% от средних значений февраля.

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Общество
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

  • По данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (обрабатывает кассовые чеки со всей страны, учитывая наличные и безналичные платежи), за первые два дня работы рестораны увеличили средний чек на 86% (до 1645 руб.) по сравнению с 9 и 10 июня 2020 года, а также на 14% по сравнению с 16 и 17 июня прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос за неделю почти втрое (на 190%), но за год сократился на 37%.
  • Кафе и столовые нарастили средний чек на 45%, до 421 руб., по сравнению с показателями прошлой недели и на 4% в сравнении с прошлым годом. Объем продаж вырос за неделю на 101%, а по сравнению с 16 и 17 июня 2019 года упал на 47%, подсчитали в «Платформе ОФД». При этом в категории «Фастфуд» средний чек за неделю вырос всего на 3%, до 271 руб., это на 7% ниже уровня прошлого года. Объем продаж за неделю увеличился на 22%, но год к году упал на 51%.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Потери общепита

Общепит попал в число первых отраслей, которые правительство признало наиболее пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Только в марте оборот ресторанного рынка упал, по оценкам Федерации рестораторов и отельеров, от 30 до 90%.

Если ограничения на работу будут сняты в середине лета, то без адекватной помощи государства с рынка могут уйти 70% заведений, предупреждал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров: по его словам, на конец апреля работала лишь четверть предприятий общепита, а доставка блюд приносит им лишь 10–15% дохода. На восстановление ресторанной отрасли потребуется около пяти лет после окончания кризиса, оценивал Бухаров.

Перспективы восстановления бизнеса

Москвичи не так резко увеличили посещения ресторанов и траты в них по сравнению с салонами красоты, которые открылись на прошлой неделе, приводит пример руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек: «Возможно, это связано с тем, что горожане продолжают соблюдать меры предосторожности и лишний раз не посещают общественные места, если нет серьезной необходимости, как в случае с теми же салонами. К тому же сотрудники офисов в массе своей пока не вышли на работу, а днем именно они обеспечивают заполняемость заведений».

«Пока ресторанам и кафе сложно выйти на прошлогодние показатели и из-за действующих ограничений, и из-за пока еще избегающих людных мест москвичей», — добавляет управляющий директор по развитию торгового эквайринга департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Марк Баранов. Промсвязьбанк ожидает, что объем транзакций у заведений общепита может вырасти вдвое к концу месяца по мере открытия ресторанов, рассказал заместитель директора департамента электронного бизнеса банка Никита Хомутов.

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Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

У сети кофеен «Шоколадница» первые посетители были уже через десять минут после утреннего открытия, рассказали РБК в пресс-службе компании. Выручка одной из кофеен, где открылась веранда, увеличилась за день в два раза по сравнению с выручкой во время ограничений. Но до восстановления оборота пока далеко: выручка всей группы «Шоколадница» сейчас находится на уровне 23% от докризисной и каждый день увеличивается на 1–2 п.п. Для сравнения: во время пика пандемии выручка составляла всего 8–10% от докризисной, уточняет представитель «Шоколадницы». В компании надеются, что потребительский спрос начнет восстанавливаться к концу этого года.

В первый день открытия летние веранды действительно были заполнены: люди соскучились по ресторанам за время самоизоляции, сработал фактор отложенного спроса, отмечает совладелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Но он напоминает, что летние веранды — это лишь около 5% всех посадочных мест в московских ресторанах. И даже если веранды были полностью заняты, это не значит, что ресторан был прибыльным. В прошлом году, когда у заведений общепита работали и залы, и веранды, выручка однозначно была больше, констатирует Миронов, не называя конкретных цифр. Картина, по его словам, начнет меняться после того, как в ресторанах смогут возобновить работу залы — согласно распоряжению мэра Москвы, это может произойти с 23 июня. Впрочем, часть ресторанов — около 20%, по оценке Миронова, уже не откроются. «Волна отложенного спроса» постепенно пойдет на спад, ряду заведений, которые открылись, не хватит оборотных средств, и постепенно они будут закрываться, считает ресторатор.

Какой спрос видят другие банки-эквайеры

  • У Тинькофф Банка (входит в топ-4 эквайеров) в первый день работы летних веранд в Москве прирост оборотов торгового эквайринга в точках общепита достиг 41% в сравнении с показателями предыдущей недели, свидетельствуют данные Tinkoff CoronaIndex. В 2019 году в те же даты обороты были на 10% больше, чем сейчас, а в начале этого года — выше в два раза.
  • Банк «Русский стандарт» (входит в топ-5 крупнейших эквайеров) фиксирует рост объема карточных платежей в сегменте ресторанов по сравнению с прошлой неделей на 138%, а количества операций — на 60%.
  • Оборот ресторанов и кафе, у которых установлены POS-терминалы Промсвязьбанка, 16 июня вырос на 23% относительно 9 июня, но показатель ниже уровней марта на 43%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот упал на 49%. Число транзакций выросло почти на 20% относительно недели ранее, но еще на 15% меньше, чем год назад.
  • МКБ зафиксировал рост выручки ресторанов и кафе в первый день работы летних веранд в шесть раз по сравнению со среднедневной выручкой мая. По сравнению с 16 июня 2019 года среднедневная выручка в общепите была на 77% ниже, количество операций на один платежный терминал — на 31% меньше, средний чек упал почти на 20%, до 1,5 тыс. руб.
Авторы: Евгения Чернышова, Елена Сухорукова
Теги: банки, траты, карты, рестораны
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