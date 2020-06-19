Банки оценили траты москвичей в ресторанах после открытия летних веранд

По данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (обрабатывает кассовые чеки со всей страны, учитывая наличные и безналичные платежи), за первые два дня работы рестораны увеличили средний чек на 86% (до 1645 руб.) по сравнению с 9 и 10 июня 2020 года, а также на 14% по сравнению с 16 и 17 июня прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос за неделю почти втрое (на 190%), но за год сократился на 37%.

Кафе и столовые нарастили средний чек на 45%, до 421 руб., по сравнению с показателями прошлой недели и на 4% в сравнении с прошлым годом. Объем продаж вырос за неделю на 101%, а по сравнению с 16 и 17 июня 2019 года упал на 47%, подсчитали в «Платформе ОФД». При этом в категории «Фастфуд» средний чек за неделю вырос всего на 3%, до 271 руб., это на 7% ниже уровня прошлого года. Объем продаж за неделю увеличился на 22%, но год к году упал на 51%.

Потери общепита Общепит попал в число первых отраслей, которые правительство признало наиболее пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Только в марте оборот ресторанного рынка упал, по оценкам Федерации рестораторов и отельеров, от 30 до 90%. Если ограничения на работу будут сняты в середине лета, то без адекватной помощи государства с рынка могут уйти 70% заведений, предупреждал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров: по его словам, на конец апреля работала лишь четверть предприятий общепита, а доставка блюд приносит им лишь 10–15% дохода. На восстановление ресторанной отрасли потребуется около пяти лет после окончания кризиса, оценивал Бухаров.

Перспективы восстановления бизнеса

Москвичи не так резко увеличили посещения ресторанов и траты в них по сравнению с салонами красоты, которые открылись на прошлой неделе, приводит пример руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек: «Возможно, это связано с тем, что горожане продолжают соблюдать меры предосторожности и лишний раз не посещают общественные места, если нет серьезной необходимости, как в случае с теми же салонами. К тому же сотрудники офисов в массе своей пока не вышли на работу, а днем именно они обеспечивают заполняемость заведений».

«Пока ресторанам и кафе сложно выйти на прошлогодние показатели и из-за действующих ограничений, и из-за пока еще избегающих людных мест москвичей», — добавляет управляющий директор по развитию торгового эквайринга департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Марк Баранов. Промсвязьбанк ожидает, что объем транзакций у заведений общепита может вырасти вдвое к концу месяца по мере открытия ресторанов, рассказал заместитель директора департамента электронного бизнеса банка Никита Хомутов.

У сети кофеен «Шоколадница» первые посетители были уже через десять минут после утреннего открытия, рассказали РБК в пресс-службе компании. Выручка одной из кофеен, где открылась веранда, увеличилась за день в два раза по сравнению с выручкой во время ограничений. Но до восстановления оборота пока далеко: выручка всей группы «Шоколадница» сейчас находится на уровне 23% от докризисной и каждый день увеличивается на 1–2 п.п. Для сравнения: во время пика пандемии выручка составляла всего 8–10% от докризисной, уточняет представитель «Шоколадницы». В компании надеются, что потребительский спрос начнет восстанавливаться к концу этого года.

В первый день открытия летние веранды действительно были заполнены: люди соскучились по ресторанам за время самоизоляции, сработал фактор отложенного спроса, отмечает совладелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Но он напоминает, что летние веранды — это лишь около 5% всех посадочных мест в московских ресторанах. И даже если веранды были полностью заняты, это не значит, что ресторан был прибыльным. В прошлом году, когда у заведений общепита работали и залы, и веранды, выручка однозначно была больше, констатирует Миронов, не называя конкретных цифр. Картина, по его словам, начнет меняться после того, как в ресторанах смогут возобновить работу залы — согласно распоряжению мэра Москвы, это может произойти с 23 июня. Впрочем, часть ресторанов — около 20%, по оценке Миронова, уже не откроются. «Волна отложенного спроса» постепенно пойдет на спад, ряду заведений, которые открылись, не хватит оборотных средств, и постепенно они будут закрываться, считает ресторатор.