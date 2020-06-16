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Социальную дистанцию в летних кафе Москвы будут контролировать дроны

С помощью беспилотников будут проверять правильность расстановки столиков на верандах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Соблюдение предписаний Роспотребнадзора на летних верандах кафе и ресторанов в Москве будут контролировать с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госинспекции по недвижимости.

«Дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, в том числе на открывшихся сегодня верандах. А уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер. Протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима оформляют сотрудники полиции и ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций города Москвы)», — уточнили в пресс-службе.

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Позже пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений пояснила, что дроны и камеры будут использоваться только для контроля правильной расстановки столиков на верандах, контролировать соблюдение масочного режима через них не будут.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

«Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд, а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков в кафе», — сказал собеседник агентства.

С 16 июня в Москве вступил в силу следующий этап снятия карантинных ограничений: власти разрешили открыть летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. Также разрешена работа стоматологических клиник и кабинетов, библиотек и служб проката.

С 9 июня в столице отменили систему цифровых пропусков и режим самоизоляции. Однако власти настаивают на соблюдении горожанами «режима самосохранения» — появления в общественных местах в защитных масках и перчатках, а также сохранения социальной дистанции.

По данным оперативного штаба Москвы на 16 июня, за последние сутки в городе подтверждено 1416 новых заражений COVID-19. Всего в Москве зафиксировано 208 680 случаев, и более 60% заболевших, свыше 126 тыс. человек, уже выздоровели. За время эпидемии в столице от COVID-19 умерли 3386 человек.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: кафе, Роспотребнадзор, карантин
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