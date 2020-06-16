Социальную дистанцию в летних кафе Москвы будут контролировать дроны

С помощью беспилотников будут проверять правильность расстановки столиков на верандах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Соблюдение предписаний Роспотребнадзора на летних верандах кафе и ресторанов в Москве будут контролировать с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госинспекции по недвижимости.

«Дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, в том числе на открывшихся сегодня верандах. А уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер. Протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима оформляют сотрудники полиции и ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций города Москвы)», — уточнили в пресс-службе.

Позже пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений пояснила, что дроны и камеры будут использоваться только для контроля правильной расстановки столиков на верандах, контролировать соблюдение масочного режима через них не будут.