Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Коалиция во главе с США объявила об уничтожении трех лагерей ИГ в Ираке Политика, 09:54 Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве Общество, 09:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня Общество, 09:42 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 09:27 Решили не брать таких никогда: почему бизнесмену трудно работать по найму Pro, 09:25 Во ВНИИ труда назвали главное преимущество дистанционной работы Общество, 09:18 Расмус Хугард — РБК Pro: «После пандемии нас ждет волна депрессий» Pro, 08:43 Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии Политика, 08:30 Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз Политика, 08:13 Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции Общество, 07:56 Американцы испытали новую авиабомбу комплекса «Золотая Орда» Технологии и медиа, 07:15 На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску Политика, 06:33 Тяжеловес Волков проиграл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе Спорт, 06:25 Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага Политика, 06:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве

После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65% от уровня, который был до пандемии, заявил мэр. Полностью отрасль восстановится в ближайший месяц, считает он
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Общепит в Москве «практический полностью восстановится» в ближайший месяц, заявил в эфире канала «Россия 1» мэр Сергей Собянин.

На сегодняшний день после снятия ряда ограничений ресторанный бизнес по объему достиг 65% от того уровня, который был до начала пандемии коронавируса, сообщил мэр. По его словам, «это значительно выше ожиданий рестораторов».

В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Летние веранды, кафе — это уже неотъемлемая часть города и городской культуры», — заявил Собянин. При этом он призвал москвичей быть осторожными, так как ситуация с вирусом в столице еще «относительно тревожна».

Из-за пандемии коронавируса рестораны, кафе, бары и столовые приостановили прием посетителей в конце марта, тогда же закрылись торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры и другие досуговые учреждения. Работу продолжили только службы доставки и заведения, которые работают навынос.

Банки оценили траты москвичей в ресторанах после открытия летних веранд
Финансы
Фото: Владислав Шатило / РБК

В начале июня Собянин сообщил, что Москва готова вернуться к обычному ритму жизни. С 9 июня в городе отменили режимы самоизоляции и пропусков, а неделю спустя, 16 июня, открылись летние веранды ресторанов и кафе. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию, а расстановку столиков власти Москвы будут проверять с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров.

Стационарные заведения общепита заработают для посетителей на следующем этапе снятия ограничений, с 23 июня. Согласно правилам Роспотребнадзора, рестораны и кафе должны будут уделять особое внимание дезинфекции отдельных поверхностей и рассадке посетителей.

По оценкам крупнейших банков, в первый день работы веранд число и объем трат москвичей по картам выросли по сравнению с расходами на еду в точках общепита в период самоизоляции, но еще не достигли допандемийных и прошлогодних значений.

В конце апреля глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров допустил, что, если ограничения на работу общепита снимут 1 июля, без адекватной помощи государства с рынка могут уйти 70% заведений. По его мнению, на полное восстановление российской ресторанной отрасли потребуется около пяти лет после окончания кризиса.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, рестораны, кафе
Материалы по теме
Собянин заявил об открытии ресторанов и кафе в Москве через неделю
Общество
Собянин поддержал идею упростить налогообложение для ресторанов в Москве
Общество
Социальную дистанцию в летних кафе Москвы будут контролировать дроны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter