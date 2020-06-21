Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве

После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65% от уровня, который был до пандемии, заявил мэр. Полностью отрасль восстановится в ближайший месяц, считает он

Сергей Собянин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Общепит в Москве «практический полностью восстановится» в ближайший месяц, заявил в эфире канала «Россия 1» мэр Сергей Собянин.

На сегодняшний день после снятия ряда ограничений ресторанный бизнес по объему достиг 65% от того уровня, который был до начала пандемии коронавируса, сообщил мэр. По его словам, «это значительно выше ожиданий рестораторов».

«Летние веранды, кафе — это уже неотъемлемая часть города и городской культуры», — заявил Собянин. При этом он призвал москвичей быть осторожными, так как ситуация с вирусом в столице еще «относительно тревожна».

Из-за пандемии коронавируса рестораны, кафе, бары и столовые приостановили прием посетителей в конце марта, тогда же закрылись торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры и другие досуговые учреждения. Работу продолжили только службы доставки и заведения, которые работают навынос.