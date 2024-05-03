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СК возбудил уголовное дело из-за сожжения Нового Завета в Ставрополье

СК по Ставрополью возбудил уголовное дело из-за сожжения Нового Завета
Следственный комитет задержал трех молодых людей в Ставрополье за сожжение Нового Завета. Они снимали происходящее и опубликовали видеозапись в мессенджере

СК возбудил уголовное дело из-за сожжения Нового Завета в Ставрополье
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с оскорблением религиозных чувств верующих из-за инцидента с сожжением Нового Завета, сообщили РБК в следственном управлении СК по Ставропольскому краю. Сотрудники ведомства вместе с региональными управлениями ФСБ и МВД России установили и задержали троих молодых людей, причастных к случившемуся.

«По данным следствия, вечером 2 мая текущего года подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги «Новый Завет», — рассказали в СК. Задержанные снимали свои действия на видео и позже опубликовали в мессенджере.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в СК.

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Аэропорт Пулково

Статья об оскорблении чувств верующих была введена в Уголовный кодекс в 2013 году. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 148 УК — до года лишения свободы. За публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в специально отведенных для религиозных обрядов местах (ч.2 ст. 148 УК), наказание составляет вплоть до трех лет лишения свободы.

Накануне в МВД Ульяновска сообщили, что полицейские задержали жителя города, которого подозревают в оскорблении чувств верующих. Местное издание «Улпресса» со ссылкой на источники сообщило, что речь идет о стрит-арт-художнике Егоре Холтове. В марте 2024 года в его квартире прошли обыски, в результате которых были изъяты картины и системный блок.

В конце апреля в Швеции прошла акция с сожжением Корана. Священную книгу уничтожали в том числе и у посольства Турции в Стокгольме. Подобные акции проходили и в других скандинавских странах. В декабре 2023 года парламент Дании в связи с этим принял закон о запрете ненадлежащего обращения со священными писаниями.

В мае 2023 года в Волгоградской области возбудили уголовное дело против местного жителя Никиты Журавля в связи с сожжением Корана возле мечети в Волгограде. Его арестовали, а в мае доставили в Грозный. 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО в городе. В октябре Журавель частично признал вину. В феврале суд в Грозном приговорил его к 3,5 годам колонии по ч. 2 ст. 148 УК и по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору).

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Георгий Смирнов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
оскорбление чувств верующих Ставропольский край Следственный комитет
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