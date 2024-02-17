В Пулково задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих

Тату-мастера задержали в петербургском аэропорту Пулково по статье об оскорблении чувств верующих после обращения движения «Сорок сороков» в СК из-за ее работ, например, изображения аниме-девочки на коленях у Иисуса Христа

Аэропорт Пулково (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В петербургском аэропорту Пулково задержали тату-мастера Дарью по подозрению в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК, максимальное наказание — до года лишения свободы), сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал Baza. Последний отмечает, что планировала вылететь в Армению.

На это неделе на деятельность девушки обратило внимание движение «Сорок сороков». В телеграм-канале «Правозащитный центр «Сорок Сороков» сообщил, что его «попросили среагировать на кощунственные татуировки», которые размещала тату-мастер Нина Кармыш. В частности, кощунственными движение сочло изображения котят, выглядывающих из креста.

«Юрист центра в вежливой форме предложил удалить изображения, на что получили глубокий ответ, что если такие изображения оскорбляют религиозные чувства, то есть сомнения в такой вере», — говорится в публикации.

«Правозащитный центр» рассказал, что Кармыш работала в тату-салоне, который открыла в Петербурге Дарья Кричкер. Движение опубликовало изображения со страницы последней в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с татуировками, которые она делала, например, изображение девочки в аниме-стиле, сидящей на коленях у Иисуса Христа и др. Телеграм-канал призвал направлять заявление об оскорблении чувств верующих в Следственный комитет.

По данным Baza, после допроса Дарью отпустили под подписку о невыезде.

РБК обратился в пресс-службу управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.