 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Пулково задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих

В аэропорту Пулково задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих
Тату-мастера задержали в петербургском аэропорту Пулково по статье об оскорблении чувств верующих после обращения движения «Сорок сороков» в СК из-за ее работ, например, изображения аниме-девочки на коленях у Иисуса Христа
Аэропорт Пулково
Аэропорт Пулково (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В петербургском аэропорту Пулково задержали тату-мастера Дарью по подозрению в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК, максимальное наказание — до года лишения свободы), сообщают «Фонтанка» и телеграм-канал Baza. Последний отмечает, что планировала вылететь в Армению.

На это неделе на деятельность девушки обратило внимание движение «Сорок сороков». В телеграм-канале «Правозащитный центр «Сорок Сороков» сообщил, что его «попросили среагировать на кощунственные татуировки», которые размещала тату-мастер Нина Кармыш. В частности, кощунственными движение сочло изображения котят, выглядывающих из креста.

«Юрист центра в вежливой форме предложил удалить изображения, на что получили глубокий ответ, что если такие изображения оскорбляют религиозные чувства, то есть сомнения в такой вере», — говорится в публикации.

На блогера Стасика Кудрявого завели дело об оскорблении чувств верующих
Общество
Станислав Базаров (Стасик Кудрявый)

«Правозащитный центр» рассказал, что Кармыш работала в тату-салоне, который открыла в Петербурге Дарья Кричкер. Движение опубликовало изображения со страницы последней в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с татуировками, которые она делала, например, изображение девочки в аниме-стиле, сидящей на коленях у Иисуса Христа и др. Телеграм-канал призвал направлять заявление об оскорблении чувств верующих в Следственный комитет.

По данным Baza, после допроса Дарью отпустили под подписку о невыезде.

РБК обратился в пресс-службу управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова
оскорбление чувств верующих татуировка «Сорок сороков» Пулково Санкт-Петербург
Материалы по теме
В Пятигорске из-за жалоб верующих отменили концерт Киркорова
Общество
Алкогольные компании поспорили о влиянии бренда вина на чувства верующих
Политика
Юрист сообщил о деле против Толоконниковой об оскорблении чувств верующих
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Шойгу рассказал, что значит взятие под контроль Авдеевки для Донецка Политика, 22:53
Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки Политика, 22:50
Орбан призвал к переменам в ЕС Политика, 22:27
Гладков сообщил об обстреле третьего за день населенного пункта Политика, 22:19
Крупный пожар начался на складе в Кузбассе Общество, 22:03
Продукты за час: чего хотят покупатели от food-ретейла РБК и Яндекс, 22:00
В Пулково задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих Общество, 21:38
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области Политика, 21:23
Rheinmetall построит завод по производству снарядов на Украине Политика, 21:18
Как цифровые рабочие пространства помогают работнику на удаленке РБК и МойОфис, 21:10
Рыбакина проиграла Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Дохе Спорт, 21:04
Военкор «Звезды» получил ранение при обстреле поселка в ДНР Политика, 20:51
Созданный в декабре «Амкал» пробился на мейджор по Counter-Strike 2 Спорт, 20:45
Глава МИД Эстонии возложил ответственность на Запад за сдачу Авдеевки Политика, 20:32