В Дании приняли закон о запрете сожжения Корана

Датский парламент принял закон, запрещающий в том числе сжигать Коран. Максимальное наказание — два года лишения свободы. В скандинавских странах летом прошли акции с сожжением Корана, что вызвало недовольство в мусульманском мире

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Парламент Дании после часовых дебатов принял закон о запрете ненадлежащего обращения со священными писаниями, его одобрили 94 парламентария, 77 выступили против, передает Politiken.

Этот закон предусматривает с том числе уголовную ответственность за сожжение Корана и других имеющих важное значение для религиозных общин книг — до двух лет лишения свободы.

Принятию документа предшествовали часовые дебаты, пишет издание.

Законопроект был впервые представлен в августе. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард, представляя инициативу, назвал сожжение Корана «насмешливым и несимпатичным актом». «Это наносит ущерб Дании и датским интересам, а также рискует нанести ущерб безопасности датчан по всему миру и у нас дома. Поэтому правительство хотело ограниченного и точного юридического вмешательства», — заявил он.

Под «ненадлежащим обращением» понимается сжигание, проливание жидкости на священную книгу, а также наступание на нее, пинание ногой, уничтожение путем разрывания, разрезания или протыкания ножом.

Принятию закона предшествовали акции протеста с сожжением Корана в скандинавских странах. Так, в июле радикальная группа активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») провела акцию с сожжением Корана перед посольством Ирака в Дании, назвав это ответом на нападение на шведское посольство в Багдаде.

20 июля полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции протеста, в ходе которой Коран и флаг Ирака сожгли возле иракского посольства в Стокгольме. После этого сотни человек ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание. Иракская полиция применила водометы и электрошокеры для разгона протестующих, никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Затем Ирак объявил о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией.

В Швеции также решили обсудить, как, не нарушив принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов.