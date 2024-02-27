Сжегшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии
Суд в Грозном приговорил к трем с половиной годам колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023-го сжег Коран в Волгограде, передает ТАСС.
Обвинения против Журавеля были выдвинуты по ч. 2 ст. 148 УК (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору).
Назначенный подсудимому срок совпадает с тем, что запрашивало обвинение.
Суд в отношении Журавеля проходил в Чечне из-за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики», объяснял Следственный комитет. Потерпевшими по делу признали 13 имамов из Грозного.
На видео допроса задержанного, которое публиковала ФСБ, тот говорил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему было обещано 10 тыс. руб.
Летом 2023 года, после того как Журавеля доставили в Чечню, 15-летний сын главы республики Рамзана Кадырова Адам избил его в СИЗО. Кадыров опубликовал кадры избиения и заявил, что гордится этим поступком. Со слов главы Чечни, его сын «счел бы за честь» понести наказание за свои действия.
Кадыров-младший с тех пор получил несколько наград, занял должность в службе безопасности своего отца и начал курировать батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны России. Ему также присвоили звание Героя Чечни.
В декабре Кадыров-старший сообщил, что, раз суд не принял решение о наказании его сына, этим не должны заниматься и власти Чечни. «За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — сказал чеченский лидер.
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