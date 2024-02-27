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Сжегшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии

Никиту Журавеля, который весной прошлого года сжег Коран, суд в Чечне приговорил к трем с половиной годам колонии. В СИЗО его избил сын Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни на это заявлял, что «хорошо, если бы он убил бы его»
Никита Журавель
Никита Журавель (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Суд в Грозном приговорил к трем с половиной годам колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023-го сжег Коран в Волгограде, передает ТАСС.

Обвинения против Журавеля были выдвинуты по ч. 2 ст. 148 УК (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору).

Назначенный подсудимому срок совпадает с тем, что запрашивало обвинение.

Суд в отношении Журавеля проходил в Чечне из-за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики», объяснял Следственный комитет. Потерпевшими по делу признали 13 имамов из Грозного.

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Никита Журавель

На видео допроса задержанного, которое публиковала ФСБ, тот говорил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины «с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами Волгоградской области», за что ему было обещано 10 тыс. руб.

Летом 2023 года, после того как Журавеля доставили в Чечню, 15-летний сын главы республики Рамзана Кадырова Адам избил его в СИЗО. Кадыров опубликовал кадры избиения и заявил, что гордится этим поступком. Со слов главы Чечни, его сын «счел бы за честь» понести наказание за свои действия.

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Кадыров-младший с тех пор получил несколько наград, занял должность в службе безопасности своего отца и начал курировать батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны России. Ему также присвоили звание Героя Чечни.

В декабре Кадыров-старший сообщил, что, раз суд не принял решение о наказании его сына, этим не должны заниматься и власти Чечни. «За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил бы его», — сказал чеченский лидер.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Чечня Коран Никита Журавель
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Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы его сын убил Журавеля
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