В Ульяновске задержали стрит-арт-художника за оскорбление верующих

В Ульяновске полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в оскорблении чувств верующих, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, в период с 2014 по 2021 год задержанный размещал в одной из социальных сетей изображения и тексты, «содержащие в себе глумление над почитаемыми в христианстве образами».

В отношении мужчины было заведено уголовное дело за публичные действия, совершенные в целях оскорбления чувств верующих (ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса). Статья предусматривает до одного года лишения свободы.

Речь идет о стрит-арт-художнике Егоре Холтове, пишет местное издание «Улпресса» со ссылкой на источники. Холтов известен своими работами с изображением Владимира Ленина в черной шапке с подписью «РАЁН».

В марте 2024 года в квартире художника прошли обыски, в результате которых были изъяты картины и системный блок компьютера, отмечает «Улпресса». Портал 73 online передал, что после обысков Холтова доставили в управление ФСБ по региону.