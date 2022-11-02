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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Хуснуллин назвал срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста

Хуснуллин сообщил о завершении ремонта трассы в обход Крымского моста к 1 декабря
Дорога от Джанкоя до Новоазовска, по которой можно добраться до Крыма в обход Крымского моста, отремонтирована на 70% и будет полностью отремонтирована к 1 декабря, сообщил Хуснуллин
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Автомобильная трасса от Джанкоя (Крым) до Новоазовска (Донецкая область), по которой можно добраться до полуострова в обход Крымского моста, будет полностью отремонтирована к 1 декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время своего выступления в Совете Федерации, передает «РИА Новости».

«У нас в планах было от Джанкоя, Крыма, до Новоазовска — это выход на Таганрог — отремонтировать дорогу. Мы ее уже больше чем на 70% построили, отремонтировали. К 1 декабря мы закончим ее полностью. То есть у нас будет 380 км полностью трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии. По ней уже сейчас идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту», — сказал Хуснуллин.

Альтернативный маршрут в обход Крымского моста проходит через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. По данным Минтранса, ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). В ведомстве уточняли, что остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.

Движение транспорта по основному маршруту в Крым — через Крымский мост — было приостановлено после теракта 8 октября. Сначала взорвался грузовик, ехавший по мосту, а затем из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста. В результате погибли четыре человека и разрушились два пролета автомобильного моста.

Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. СК завел дело по статье о теракте и установил 12 причастных к взрыву, задержаны восемь человек — пять россиян и трое граждан Украины и Армении.

После взрыва движение машин и поездов было приостановлено, к вечеру железнодорожное сообщение полностью восстановили. Для перевозки транспорта была открыта паромная переправа. Пригородные поезда запустили по Крымскому мосту поздно вечером 9 октября.

Сейчас по Крымскому мосту могут передвигаться легковые автомобили, автобусы и грузовики до 40 т (их не пропускают без досмотра).

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Теги
Татьяна Стекольникова
Марат Хуснуллин Крым Крымский мост трасса Ростовская область ремонт дороги
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