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По Крымскому мосту пустили автобусы

По Крымскому мосту разрешили движение пассажирских автобусов в обе стороны. Вскоре после взрыва на мосту автобусы пускали по реверсивной полосе, а затем стали направлять на паром через Керченский пролив
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Крымском мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления 17 октября утром, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

Ранее автобусы направлялись на паромную переправу. Теперь же для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования стали доступны поездки на автобусах.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы, отмечает ведомство.

Автобусное движение по Крымскому мосту приостановили поле взрыва утром 8 октября — взорвался грузовик, который ехал по направлению на полуостров, два автомобильных пролета моста обрушились. Из-за взрыва также загорелись цистерны следовавшего по мосту железнодородного состава. Следственный комитет сообщал о гибели трех человек, ТАСС и Mash сообщали, что жертвой также стал судья Арбитражного суда Москвы.

Вечером того же дня через мост было организовано реверсивное движение легковых автомашин и автобусов, позднее была запущена также паромная переправа. Пригородные поезда запустили по Крымскому мосту поздно вечером 9 октября.

Следственный комитет завел дело о терроризме, президент Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры», — сказал президент.тПосле взрыва на Крымском мосту российские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Взрыв на Крымском мосту. Фото
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Следователи ФСБ считают, что, скорее всего, бомбу вывезли из Одессы морским путем, однако пока не установлено, как именно это было сделано, заявил Путин 14 октября. «Если гумкоридоры для поставки зерна для беднейших стран <...> используются для совершения террористических актов, это поставит под вопрос функционирование коридоров», — предупредил Путин, повторив, что пока у Москвы точной информации о пути доставки бомбы нет.

Также ФСБ сообщила о задержании восьми человек — пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении. Всего Следственный комитет установил 12 лиц, причастных ко взрыву.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталья Демченко Наталья Демченко
Крымский мост переправа Автобусы паром
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