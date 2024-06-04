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Даванков напомнил Делимханову о «светской России» после спора о хиджабах

Даванков напомнил Делимханову о «светской России» после спора о хиджабе в школах
В конце мая Даванков внес в Госдуму законопроект о запрете на ношение в школах религиозной одежды, частично или полностью закрывающей лицо. Делимханов проект раскритиковал, отметив, что такой запрет будет противоречить Конституции

Даванков напомнил Делимханову о «светской России» после спора о хиджабах
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») в ответ на критику его законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды коллегой по парламенту Адамом Делимхановым (депутат «Единой России» от Чечни) заявил, что с большим уважением относится ко всем религиям, но документ был разработан на основе полученных от людей обращений.

«Важно, что об этом говорят родители. Все-таки у нас с вами светское образование — оно такое было и есть, и это отражено в Конституции. И зачастую мы видим, что люди, которые приезжают в нашу страну, становятся нашими гражданами, но не учитывают это. Всегда есть вопрос эмоциональный, а есть вопрос безопасности. Есть разница между хиджабами и никабами. Никаб — это когда совсем закрытое лицо. Видны только одни глаза. <...> Этот законопроект говорит о том, что никабы должны быть запрещены», — заявил Даванков.

Он напомнил, что, согласно позиции Верховного суда от 2015 года, запреты в школах могут быть, так как в России образование является светским. Кроме этого, вице-спикер отметил, что Делимханов также считает, что культура ношения никабов в России является «привезенной», тогда как по ношению хиджабов все не так однозначно.

«У нас регионы очень разные. Есть национальные республики, я с большим уважением отношусь — там, где это часть культуры. Но есть огромное количество обращений от регионов, в которых считают, что ношение хиджабов в школах недопустимо. Поэтому на это нужно реагировать. И важно, что этот законопроект не о запрете ношения... Это не вопрос религии или национальности, а вопрос возможности вводить ограничения в том или ином регионе на усмотрение либо руководства региона, либо той или иной школы», — подчеркнул Даванков.

Парламентарий отметил, что «вопрос стоит крайне остро», и в качестве примера привел встречу в Котельниках, где родители ему прямо сказали, что хотят светского образования в школах. В связи с этим он считает свою позицию правильной, а инициативу пообещал обсудить с Делимхановым «в рамках законотворческой деятельности».

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Адам Делимханов

Законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе частично или полностью скрывающей лицо, Даванков внес в Госдуму 28 мая. В пояснительной записке отмечалось, что его актуальность «обусловлена необходимостью закрепить светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Делимханов был одним из тех, кто подверг законопроект резкой критике. Он напомнил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, где «на самом высоком уровне поддерживаются религиозные традиционные и семейные ценности» и где платок является неотъемлемым атрибутом одежды православной женщины, а хиджаб — мусульманской. «Хотелось бы пояснить Даванкову разницу между никабом и хиджабом», — добавил Делимханов.

По его словам, никаб — женская одежда, закрывающая лицо, а хиджаб — «религиозная обязанность мусульманки». Депутат Госдумы уточнил, что если Даванков хочет запретить кому-то исполнять религиозные предписания, то он прямо противоречит Конституции России, гарантирующей свободу вероисповедания. Он также отметил, что инициатива вице-спикера может внести раскол в российское общество, и чеченские власти не поддержат ее.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
запрет ношения хиджабов никаб Владислав Даванков Адам Делимханов Госдума законопроект
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
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