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LVMH Celine отменил модный показ в Париже на фоне протестов

Модный дом LVMH Celine отменил показ в Париже на фоне продолжающихся беспорядков
Запланированный на 2 июня показ мужской коллекции весна—лето-2024 от LVMH Celine отменен на фоне продолжающихся во Франции протестов. Креативный директор дома Эди Слиман назвал безопасность людей приоритетом компании
Фото: Nacho Doce / Reuters
Фото: Nacho Doce / Reuters

Модный дом Celine, который с 1996 года является частью холдинга LVMH, отменил показ мужской коллекции весна—лето-2024, который должен был пройти 2 июля в Париже. По словам креативного директора дома Эди Слимана, решение было принято на фоне продолжающихся с конца июня протестов во Франции.

«Показ мод в Париже, в то время как Франция и ее столица несут утраты и страдают, кажется, с моей точки зрения, неосмотрительным и совершенно неуместным», — написал дизайнер у себя в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России).

Решение отменить показ он назвал «разочарованием» как для гостей, так и для работников индустрии. В то же время Слиман подчеркнул, что главным для Celine является безопасность людей.

LVMH Celine — французский дом моды, основанный в 1945 году Селин Випиана и ее мужем Ришаром. Специализируется на производстве женских сумок, модной одежды и аксессуаров класса люкс под одноименной торговой маркой. С 1996 года компания является частью международного холдинга LVMH.

LVMH не раскрывает показателей по брендам, однако глава холдинга Бернар Арно ранее говорил, что продажи Celine в прошлом году преодолели отметку €2 млрд.

Другие показы мод, запланированные на неделю высокой моды, которая начинается в понедельник, 3 июля, пока не отменены, отмечает Bloomberg. Представитель организатора недели моды Federation de la Haute Couture et de la Mode сообщил агентству, что показы Christian Dior и Chanel все еще остаются в графике.

Массовые беспорядки во Франции продолжаются с ночи 28 июня. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу. Его адвокат рассказал, что тот принес извинения семье погибшего.

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Протесты затронули многие крупные города Франции — Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие. Также беспорядки прошли в Бельгии и Швейцарии. 30 июня власти сообщили о первом погибшем «во время акта мародерства». По данным на 1 июля, участники беспорядков разбили и разграбили более 200 супермаркетов, некоторые из протестующих имеют при себе огнестрельное оружие.

Полиция в ответ применяет слезоточивый газ и использует бронемашины, в некоторых городах задействована бронетехника. С ночь 1 на 2 июля во Франции были задержаны 719 человек, пострадали 45 сотрудников полиции. Премьер-министр Франции Элизабет Борн не исключала введения в стране чрезвычайного положения, но президент Эмманюэль Макрон отказался от такого шага.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
LVMH Бернар Арно мода Париж Франция протесты
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