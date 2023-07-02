LVMH Celine отменил модный показ в Париже на фоне протестов

Запланированный на 2 июня показ мужской коллекции весна—лето-2024 от LVMH Celine отменен на фоне продолжающихся во Франции протестов. Креативный директор дома Эди Слиман назвал безопасность людей приоритетом компании

Фото: Nacho Doce / Reuters

Модный дом Celine, который с 1996 года является частью холдинга LVMH, отменил показ мужской коллекции весна—лето-2024, который должен был пройти 2 июля в Париже. По словам креативного директора дома Эди Слимана, решение было принято на фоне продолжающихся с конца июня протестов во Франции.

«Показ мод в Париже, в то время как Франция и ее столица несут утраты и страдают, кажется, с моей точки зрения, неосмотрительным и совершенно неуместным», — написал дизайнер у себя в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России).

Решение отменить показ он назвал «разочарованием» как для гостей, так и для работников индустрии. В то же время Слиман подчеркнул, что главным для Celine является безопасность людей.

LVMH Celine — французский дом моды, основанный в 1945 году Селин Випиана и ее мужем Ришаром. Специализируется на производстве женских сумок, модной одежды и аксессуаров класса люкс под одноименной торговой маркой. С 1996 года компания является частью международного холдинга LVMH. LVMH не раскрывает показателей по брендам, однако глава холдинга Бернар Арно ранее говорил, что продажи Celine в прошлом году преодолели отметку €2 млрд.

Другие показы мод, запланированные на неделю высокой моды, которая начинается в понедельник, 3 июля, пока не отменены, отмечает Bloomberg. Представитель организатора недели моды Federation de la Haute Couture et de la Mode сообщил агентству, что показы Christian Dior и Chanel все еще остаются в графике.

Массовые беспорядки во Франции продолжаются с ночи 28 июня. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу. Его адвокат рассказал, что тот принес извинения семье погибшего.

Протесты затронули многие крупные города Франции — Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие. Также беспорядки прошли в Бельгии и Швейцарии. 30 июня власти сообщили о первом погибшем «во время акта мародерства». По данным на 1 июля, участники беспорядков разбили и разграбили более 200 супермаркетов, некоторые из протестующих имеют при себе огнестрельное оружие.

Полиция в ответ применяет слезоточивый газ и использует бронемашины, в некоторых городах задействована бронетехника. С ночь 1 на 2 июля во Франции были задержаны 719 человек, пострадали 45 сотрудников полиции. Премьер-министр Франции Элизабет Борн не исключала введения в стране чрезвычайного положения, но президент Эмманюэль Макрон отказался от такого шага.