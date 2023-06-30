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В Брюсселе вслед за Францией вспыхнули уличные беспорядки

Во время уличных беспорядков в Брюсселе задержали десять человек

Вслед за Францией, уличные беспорядки произошли и в Бельгии, полиция задержала десять человек. Об этом сообщает газета The Brussels Times.

Задержанные кидались в полицию брусчаткой. Беспорядки затронули квартал Аннисенс. Местная станция метро закрыта.

Издание RTBF сообщает о задержании в Брюсселе 29 человек. На 27 человек составили административный протокол, на двоих протестующих заведено уголовное дело.

Протестующие выступили в знак солидарности с митингующими во Франции. Они вышли на улицы после убийства полицейским в 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантер. Протесты затронули почти всю страну, по последним данным, задержаны по меньшей мере 255 человек.

Полицейский, выстреливший в подростка, задержан. По словам адвоката задержанного, он принес извинения семье погибшего. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство «необъяснимым и непростительным».

Теги
Бельгия Брюссель Франция массовые беспорядки протесты
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